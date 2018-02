Hay más de 100 maestros en la región noroeste sin recibir pago

La Crónica de Chihuahua

8 de febrero, 12:45 pm

Cuauhtémoc, Chih.- Marisela Comadurán Amaya, jefa de Servicios Educativos en la región noroeste por el subsistema estatal, reconoció que hay más de 100 maestros que no han recibido su pago y presentan algún tipo de atraso en la prestación.

Cuestionada en relación a la problemática que ha quedado de manifiesto al menos en la zona noroeste, Comadurán Amaya aceptó que hay inconformidades que están surgiendo, y que efectivamente donde mayor problema se presentan es en los maestros novel que recientemente iniciaron sus labores.

Sostuvo que no es falta de recursos por parte de la Secretaría, sino detalles del alta ante Educación, como completar la papelería de los trámites para que se asignen las bases respectivas.

En este caso hay maestros que han cubierto interinatos, otros directores que no tienen su plaza base, y esto va generando una cadena; mientras que al director no le llega su plaza base no reciben su pago correspondiente, explicó.

El compromiso del Secretario Pablo Cuarón es que para el día 15 de febrero se regularizarán todos los pagos de los maestros y todo lo relacionado a educación, finalizó diciendo Marisela Comadurán.

