Hay la necesidad de formar un partido político del pueblo: Homero Aguirre

**Antorcha no se equivoca, necesitamos cobertura legal para poner en práctica modelos de gobierno exitoso como Huitzilan, Chimalhuacán o Ixtapaluca.

4 de junio, 16:30 pm

En la ciudad de Culiacán se realizó la primer reunión estatal de plenos populares y campesinos de todo el estado de Sinaloa. Quienes presenciaron la ponencia del vocero y gestor nacional de Movimiento Antorchista, Ing. Homero Aguirre Enríquez: «Ante las elecciones 2018, más conciencia, más lucha y más crecimiento».

Aguirre Enríquez señaló que Antorcha nació hace 44 años con la idea de que el principal problema de México es la pobreza, cosa que ha venido combatiendo a través de concientizar a los más pobres para que se organicen y luchen, exigiendo a las autoridades atiendan sus peticiones de vivienda, empleo, salud, educación, obras y servicios, pero que esto es insuficiente, porque la pobreza ha aumentado considerablemente, por tanto, la solución es que el pueblo trabajador forme su partido, que lo integraran hombres nuevos, honrados y honestos sacados del mismo pueblo.

Antorcha está enfrentando una campaña mediática terrible que busca desprestigiarla ante los ojos del pueblo de México, por el hecho de estar afiliada al PRI y apoyar a los candidatos de ese partido.

Ante ello, explicó que la organización se afilia al PRI por el hecho de que se necesita cobertura legal para poner en práctica modelos de gobierno exitoso como Huitzilan de Serdán en Puebla, Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de México, gobiernos que han mejorado la calidad de vida de millones de sus habitantes.

Los demás partidos opositores al PRI, como el PAN, PRD y Morena, siempre se han caracterizado por reprimir al pueblo organizado en Antorcha, por ejemplo, el PAN cuando mantuvo en la cárcel injustamente por tres años a la profesora Cristina Rosas, sólo por ponerse al frente de los queretanos más humildes en su lucha por mejores servicios. El PRD, gobernó la Ciudad de México siendo jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, a los antorchistas no se les resolvió una sola demanda, mostrando así el verdadero rostro de quien se dice ser la opción para gobernar el país.

Finalizó diciendo que Obrador no representa el verdadero cambio, pues no habla de combatir la pobreza, reduciendo a todo su programa de gobierno al combate a la corrupción, cuando ésta no causa sino efecto. A eso se agrega que todos los personajes que lo rodean son ex priistas, ex perredistas y ex panistas, que al igual que muchos priistas han sido acusados de corrupción, como Elba Esther Gordillo Morales y Napoleón Gómez Urrutia, etcétera.

Por tanto, llamó a los antorchistas sinaloenses a apoyar al único partido que les ha dado la oportunidad de acceder a cargos de elección popular, y a mantenerse unidos y organizados gane quien gane, pues solo con la organización y la lucha haremos que la riqueza se distribuya equitativamente.

En el evento estuvo el profesor Ignacio Acosta Montes, encargado de coordinar el trabajo Antorchista en el Regional Noroeste, que comprende los estados de Sonora, Sinaloa y las dos Baja Californias, y el dirigente estatal del antorchismo sinaloense, Pergentino Cortés Girón.

Luego de la ponencia, en la ronda de preguntas de los plenistas agradecieron la ponencia clara y reconocieron el trabajo que ha realizado la organización en beneficio de los que menos tienen, reafirmando su compromiso con transformación de la situación que hay en México.

Al término del evento y ante más de mil líderes populares dieron un aplauso sostenido en homenaje al profesor Benjamín Fragoso Luna, quien fuera un dirigente consecuente del antorchismo en la zona norte de Sinaloa, por lo que hoy los antorchistas reconocen su trabajo de concientización y sobre todo el apoyo de gestión que hizo en vida.

Los asistentes se deleitaron con un banquete cultural a cargo de grupos antorchistas como el Ballet Infantil Femenil de la colonia Unión Antorchista, que bailaron Flor de Piña del estado de Oaxaca y también bailes regionales de Chiapas; el grupo de la preparatoria “Rafael Ramírez” con bailes regionales de Sinaloa; Paloma Jimena declamó la poesía; y el joven Carlos Rodríguez interpretó melodías que animaron al público.

