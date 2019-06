Gobierno morenista de Sheinbaum desdeña las demandas populares

"Nosotros no venimos a buscar una reunión con el subsecretario, venimos para que nos escuche la jefa de gobierno y nos dé una reunión con la Secretaria de Gobierno, porque ya nos cansamos de acudir solo a reuniones que no sirven para nada”.

La Crónica de Chihuahua

13 de junio, 16:15 pm

Ciudad de México.- “El Gobierno de la Ciudad de México conoce los problemas por los que hoy nos manifestamos, pero no tiene oídos para escucharnos, ni la sensibilidad para resolverlos, vamos a volver más antorchistas para gritar más fuerte y abrirles los oídos”, fue la respuesta de los tres mil antorchistas que este jueves se manifestaron a las afueras del edificio de Gobierno de la Ciudad de México.

La manifestación estuvo encabezada por la dirigente estatal, Gloria Brito Nájera, quien manifestó su descontento con las autoridades capitalinas, al no acceder a una reunión la Secretaria de Gobierno. “Nosotros no venimos a buscar una reunión con el subsecretario, venimos para que nos escuche la jefa de gobierno y nos dé una reunión con la Secretaria de Gobierno, porque ya nos cansamos de acudir solo a reuniones que no sirven para nada”, manifestó la lideresa.

Entre las demandas representadas en la manifestación se encuentran: 1) la regularización del predio Rojo Gómez de Iztapalapa, donde más de cien familias viven intranquilas por el anunciado desalojo de sus viviendas, 2) la reubicación de las familias afectadas en el predio “La Ciénega” de Tláhuac, quienes por 4 años han vivido debajo de lonas después de que el anterior Gobierno demoliera sus casas sin ninguna explicación, 3) regularización del terreno de la Preparatoria Lázaro Cárdenas y ampliación de la primaria Wenceslao Victoria Soto, en Gustavo A. Madero y 4) acceso a servicios básicos para colonias de Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde la población lleva más de 20 años esperando contar con ellos.

A la manifestación se sumaron comerciantes del Parque Cuitláhuac de Iztapalapa, quienes han sido amenazados con ser desplazados de su espacio de trabajo después de que éste presente remodelaciones en su infraestructura.

Al concluir la manifestación, Brito Najera llamó a los capitalinos a seguir sumando fuerzas para defender los intereses de los pobres de México y a la organización antorchista.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---