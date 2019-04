Gobierno del Estado debe entregar ya, lotes de los solicitantes: Antorcha

**Los lotes ya están asignados, y como dijo el delegado de Desarrollo Urbano en Parral, él nada más espera que le llegue la orden de “arriba”, lo que quiere decir que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología debe actuar, pero ya: Lenin Rosales Córdova.

Chihuahua, Chih.- Es solamente un paso el que se debe dar, y sólo es cuestión de voluntad, no se requiere invertir un quinto: los lotes ya están asignados, y como dijo el delegado de Desarrollo Urbano en Parral, él nada más espera que le llegue la orden de “arriba”.

Y es que lo que dijo en marzo, hace ya un mes y una semana, el delegado de Desarrollo Urbano estatal en Parral, Ramón Cruz, fue: “Yo ya estoy en condiciones de entregar, ya sólo esperamos la decisión de Chihuahua”.

El funcionario informó, a una representación del Comité Seccional Sur del Movimiento Antorchista, que ya fueron ordenados y están en regla, los expedientes de los 100 integrantes de esta organización, a quienes el año 2016 se les hizo el sorteo y les fueron asignados nominalmente sus lotes respectivos en la colonia Parral Vive, que ahora se llama Federico Ferro Gay.

Los antorchistas han sido víctimas reiteradas de la falta de voluntad para cristalizar su demanda de un espacio para vivir. Desde hace cinco años se hizo un acuerdo con el Gobierno del Estado y el Municipio, pero ni la anterior ni la presente administración estatal han tenido la voluntad para entregar sus lotes respectivos a estos solicitantes que, por su parte, ya cumplieron en dar su enganche y, algunos de ellos, en depositar incluso sus primeros abonos en la Recaudación de Rentas del Estado.

Al respecto, el dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Lenin Rosales Córdova, señaló que sus agremiados “no están dispuestos a aguantar más, porque su solicitud no viene del 2016, que fue cuando se les quiso hacer el cuento de que ya les iban a entregar, sino que su lucha es más vieja, viene por lo menos desde 2013, que fue cuando se conformó el actual grupo”.

Estos 100 lotes que les fueron ya sorteados desde octubre del 2016 y cuyo enganche entregaron al gobierno del estado desde el año 2014, debieron serles entregados desde hace ya cinco años, máxime si se toma en cuenta que estos solicitantes habían estado pagando sus mensualidades. La delegación local de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado efectuó el sorteo de terrenos solicitados por el Movimiento Antorchista de Parral para la fundación de su colonia, el 13 de octubre del 2016, en un evento a puerta cerrada en las oficinas de la dependencia, en el segundo piso del edificio de Gobierno del Estado en esta ciudad. Y aunque el detalle les pareció sospechoso en aquel momento a los beneficiados (porque lo usual es que este tipo de ceremonias se realice en el terreno, con todo y las consabidas líneas de cal), decidieron aceptar, en el entendido de que, si fuera necesario insistir y hasta manifestarse en caso de que les quisieran retrasar la entrega física, estaban dispuestos a hacerlo.

“Pues lo de manifestarnos no es un juego, y si el Gobierno decide que va a seguir posponiendo esta sencilla acción, es decir, de darles posesión de una vez por todas en sus respectivos terrenos, ellos, los solicitantes, y todo el antorchismo de Chihuahua, nos vamos a manifestar, pero no igual que el pasado 6 de marzo en la capital del estado, sino en mayor número, y no descartamos quedarnos en plantón. La decisión es de ‘arriba’, como dijo el delegado Ramón Cruz, lo que quiere decir es que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología debe actuar, pero ya”, finalizó Rosales Córdova.

