Gherman Titov, el segundo cosmonauta

**En el año de 1961 iniciaron los vuelos espaciales tripulados y el mundo no volvió a ser el mismo.

Por Germán Martínez Gordillo/

Sociedad Astronómica de Puebla

En 1961, el 12 de abril, voló al espacio el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, en un vuelo de 108 minutos a 357 km de altura. Le siguieron los estadounidenses: Alan Shepard en un vuelo de 15 minutos a 187 km, el 5 de mayo, y Gus Grisom en otro vuelo de 15 minutos a 190 km de altura, el 21 de julio. El 6 de agosto el cosmonauta soviético Gherman Titov llegó al espacio para una misión de 25 horas y 18 minutos. El vuelo de Titov mostró las capacidades físicas, mentales y fisiológicas del ser humano en el espacio.

Gherman Stepanovich Titov nació el 11 de septiembre de 1935, fue hijo de un profesor de lengua rusa. El nombre de Gherman y el de su hermana Zemfira, provienen de obras del gran poeta ruso Alexander Pushkin.

En 1955, Titov se graduó de la Escuela Militar de Aviación en Kostanay y en 1957 de la Escuela de Aviación Militar de Stalingrado. En 1960 entró al secreto cuerpo de cosmonautas, en donde completó con méritos todas las pruebas.

El 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convirtió en el primero en viajar al espacio. Junto a él y con la misma rigurosidad se entrenó Gherman Titov como suplente, Gagarin tenía el derecho de declinar de la misión, por dificultad física o personal. De suceder así, Titov tomaría el mando. Lo que no ocurrió.

Después, Titov se preparó para el segundo vuelo espacial, uno que debía probar las capacidades del ser humano en la órbita terrestre.

EL HABITANTE ESPACIAL

El 6 de agosto de 1961, hace 60 años, despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, el cohete Vostok 8K72 con la nave espacial Vostok 2. En ruso, vostok significa Este.

La Vostok 2 tenía un peso de 4.7 toneladas. Daba una vuelta a la Tierra en 86 minutos y 46 segundos, a una altura de 244 km (apogeo) y 183 km (perigeo).

Se esperaba que el vuelo de Titov fuera de al menos 24 horas, más de los 108 minutos de Gagarin en el espacio.

En la órbita terrestre, Gherman Titov realizó experimentos biomédicos, tomó fotos y vídeos de la Tierra, maniobró la Vostok en dos ocasiones, controló la estabilización y la orientación de la nave espacial. Durmió mientras orbitaba a la Tierra, lo que siguieron con gran atención desde el Centro de Control en Moscú.

Titov fue el primero en experimentar mareo, vértigo y vómito en el espacio. Hoy se sabe que es normal sufrir estos malestares, pero en aquellos primeros años no, y por algún tiempo, los viajeros espaciales no lo informaban por temor a ser considerados no aptos para el vuelo espacial.

Después de 25 horas, 18 minutos y 17 vueltas a nuestro planeta, el cosmonauta Titov reentró en la atmósfera terrestre. A 7 km de altura abrió la escotilla y saltó en paracaídas. Así regresaban los cosmonautas soviéticos de las primeras naves Vostok.

El vuelo de Titov fue esencial para el futuro de los viajes espaciales, ya que mostró la viabilidad de vuelos de larga duración, de las actividades abordo por parte de los seres humanos y de las actividades fisiológicas en gravedad cero.

Al momento del vuelo espacial, Gherman Titov tenía 25 años, fue la persona más joven en viajar al espacio, Yuri Gagarin tenía 27, Alan Shepard 37 y Gus Grissom 35.

El récord de edad de Titov se rompió hasta julio de 2021, cuando el joven Oliver Daemen de 18 años, viajó al espacio junto a Jeff Bezos en la nave New Shepard.

VUELO ORBITAL Y SUBORBITAL

Existen dos tipos de vuelo a la órbita terrestre, los vuelos orbitales y los suborbitales. Los orbitales son cuando la nave espacial entra en el espacio y da al menos una vuelta a la Tierra. El vuelo de Yuri Gagarin y el de Gherman Titov fueron vuelos orbitales.

El vuelo suborbital es cuando la nave espacial llega al espacio y regresa a la Tierra antes de dar una vuelta a nuestro planeta, es un gran salto. El vuelo de Alan Shepard, Gus Grissom y los de Richard Branson y Jeff Bezos de 2021 son vuelos suborbitales.

SPIRAL

En 1968 Titov se convirtió en Instructor Superior de Cosmonautas, y se graduó de la Academia Militar de Ingeniería Zhukovsxy de la Fuerza Aérea. Defendió su tesis sobre un pequeño transbordador espacial monoplaza de nombre Spiral. Propuesta de varios cosmonautas también estudiantes de ingeniería.

Se encargó a la fábrica de aviones Mig, el desarrollo de Spiral o Mig 105.

Spiral (Bor-4) era un avión espacial para misiones civiles o militares. Despegaba desde un avión nodriza en vuelo para desde ahí alcanzar la órbita terrestre. Esta configuración lo hacía 3.5 menos costosa que una nave espacial convencional. Es la configuración del VSS Unity con el que Richard Branson voló al espacio en un vuelo suborbital, en julio de 2021.

Spiral no vio la luz, pero su desarrollo sirvió para el Transbordador Espacial soviético Burán y para el HL-20 de la NASA.

Desde 1972 Titov trabajó en el Ministerio de Defensa en áreas relacionadas a los vuelos espaciales. En 1980 obtuvo su doctorado en ciencias por parte de la Academia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de la Unión Soviética.

En 1962 y 1966 fue Diputado del Soviet Supremo y luego en 1993, 1995 y 1999, Diputado de la Duma Estatal por el Partido Comunista.

Titov murió en Moscú el 20 de septiembre del año 2000. En su honor fueron nombrados: un cráter en la Luna, una isla en el Golfo de Tonkin, Vietnam, un monte submarino en el Océano Pacífico, una montaña en la Antártida, así como calles, aeropuertos, escuelas y clubes.

EL DÍA DEL COSMONAUTA

El 9 de abril de 1962, a un año del vuelo de Gagarin, Gherman Titov propuso al gobierno soviético se celebrase cada 12 de abril, el Día del Cosmonauta. Lo que sucedió en la Unión Soviética y en la actual Rusia. Desde 2011, en el 50 aniversario del vuelo espacial de Gagarin, las Naciones Unidos proclamaron al 12 de abril, como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.