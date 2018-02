Gestiona Hersilia Córdova 439 mdp como diputada y se postula para la alcaldía de Atlixco

** “A nuestros gobiernos les ha faltado energía, decisión para aplicar la Constitución que dice que todos tenemos derecho a una vida digna, salud, educación y otros beneficios”, afirmó Hersilia Córdova.

La Crónica de Chihuahua

31 de enero, 19:30 pm

Atlixco, Puebla.- La diputada federal y líder del Movimiento Antorchista en Atlixco, Hersilia Córdova Morán, rindió este miércoles su último informe de gestión, en el que destacó la aplicación de 439 millones de pesos en obras para los 31 municipios que comprenden el Distrito 13 de Puebla, y ahí mismo anunció que pedirá licencia para inscribirse al proceso electoral para competir por la alcaldía de la ciudad de Atlixco en las elecciones de julio de 2018.

Los más de 5 mil ciudadanos atlixquenses que se dieron cita en la emblemática exfábrica La Concha ovacionaron la decisión de Hersilia Córdova Morán, quien en próximos días pedirá licencia para dejar su cargo en el Congreso de la Unión y acudirá al PRI estatal para formalizar su intención de concursar por la alcaldía de uno de los municipios más grandes del estado.

En el informe estuvo presente el diputado federal Juan Manuel Celis Aguirre, líder del Movimiento Antorchista en Puebla y coordinador de los seis diputados de la organización en San Lázaro, quien es el principal impulsor de la gestión millonaria de la organización en la Cámara para ayudar a cientos de pueblos y colonias marginadas en todo el país, incluyendo el estado de Puebla.

“A nuestros gobiernos les ha faltado energía, decisión para aplicar la Constitución que dice que todos tenemos derecho a una vida digna, salud, educación y otros beneficios”, afirmó Hersilia Córdova, al explicar por qué los diputados de Antorcha gestionan recursos para las comunidades y colonias humildes.

“No nos faltan leyes, nos faltan acciones. No nos faltan leyes, ya los Constituyentes nos las heredaron”, explicó.

“Dígase lo que se diga, Antorcha trabaja todos los días por sacar de la pobreza a los mexicanos”, sostuvo la diputada durante su informe.

La líder antorchista de Atlixco afirmó que entre Juan Manuel Celis y ella han resuelto, en dos años de trabajo, el 95 por ciento de los compromisos que contrajeron en campaña, y que en este año Juan Celis cumplirá al 100 por ciento.

También informó que impulsó 19 iniciativas para reformar leyes en San Lázaro y 7 puntos de acuerdo.

Además de la gestión de 439 mdp para obras de los 31 municipios del Distrito 13, uno de los logros más importantes de Antorcha durante el año 2017 fue haber apoyado en la construcción o remodelación de más de 2 mil viviendas que resultaron afectadas tras el sismo del 19 de septiembre, cuyo epicentro estuvo muy cerca de esta zona.

Para esta reconstrucción, Juan Celis y Hersilia Córdova lograron bajar una bolsa de 50 millones de pesos desde la federación.

Durante los días posteriores a la tragedia, cerca de mil 500 voluntarios antorchistas de Puebla comandados por Hersilia Córdova y los activistas de la organización salieron a las calles a limpiar escombro, a ayudar a las familias a sacar el cascajo de sus casas, a entregar pipas de agua, a entregar víveres, ropa y cobijas recolectados, y a revisar las casas para obtener un censo de viviendas que necesitaban reconstrucción y ayuda.

“Nos ayudaron con vivienda, pipas, víveres. Nosotros confiamos en los diputados antorchistas porque cuando extienden la mano la extienden para siempre”, afirmó María Domínguez, quien resultó afectada por el sismo y beneficiada por la ayuda de Antorcha.

“Nunca pensé que nos iban a dar la ayuda que nos están dando. Estoy muy agradecido porque me ayudaron con mi casa que me va a servir hasta que Dios me dé licencia”, afirmó otro poblador beneficiado con apoyo a la vivienda.

De acuerdo con el testimonio de varios ciudadanos del Distrito 13 de Puebla, presentados en un video durante el informe, Antorcha es la única organización que llega hasta los últimos rincones de la zona, “ahí donde no ha pasado la mano de Dios” y se pone a luchar contra la pobreza y la marginación.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---