Fue un fracaso el retorno a las aulas: FNERRR

**El líder nacional estudiantil adelantó que seguirán firmes en su postura de que la vacunación se agilice y que las escuelas cuenten con la necesaria infraestructura de calidad.

La Crónica de Chihuahua

31 de agosto, 12:45 pm

La dirigencia nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) declaró que el porcentaje total de sus afiliados no regresaron a clases este 30 de agosto, es decir, unos 70 mil alumnos de la Federación se cuentan entre el gran porcentaje de ausentismo que se dio este lunes.

Isaías Chanona Hernández, líder nacional de la FNERRR, detalló que muchas escuelas afiliadas a su federación continuarán con el formato a distancia, tal es el caso de los centros escolares de Michoacán, Nayarit, Hidalgo y Querétaro. El líder estudiantil añadió que además de los estudiantes de la FNERRR, cientos de miles de estudiantes más optaron por no arriesgarse en el regreso presencial, lo que muestra que el llamado del presidente a volver a las aulas fue un fracaso.

Y es que de acuerdo con la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPAF), el 69 por cierto de estudiantes se ausentó en este regreso a clases pues temen al contagio debido al difícil acceso a vacunas y a que no tienen seguro médico; son 16 estados los que presentan más faltas en las aulas, entre los que destacan: Puebla, Nuevo León, Guerrero, Colima, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán.

Por otro lado, los estudiantes de la FNERRR, criticaron que realmente no haya opción para continuar con las clases a distancia y, en ese sentido, que millones de estudiantes verán mermado su aprendizaje, ya que según los testimonios de los propios afiliados al movimiento estudiantil, no hay posibilidades de que los profesores sigan dando clases virtuales mientras asisten a dar clases en las aulas, además de que “fueron obligados a cubrir sus servicios en las escuelas pese a que aún no tienen el refuerzo de la vacunación, que ahora es necesaria ya que la vacuna Cansino ha sido endeble en la protección, además de que se vive la tercera ola de la pandemia”.

Finalmente, el líder nacional estudiantil adelantó que seguirán firmes en su postura de que la vacunación se agilice y que las escuelas cuenten con la infraestructura de calidad que todo el sector estudiantil mexicano necesita.