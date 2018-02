La inauguración de Heineken en Meoqui: 27 de febrero, tentativo

**Para esta planta, se requirieron 7,350 millones de dólares. Ubicada en un terreno de 69 hectáreas, será la séptima para la compañía en el país, con capacidad de 5 millones de hectolitros, y podrá ser expandible hasta 10 millones.

La Crónica de Chihuahua

10 de febrero, 21:20 pm

La cervecera Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken se prepara para un 2018 lleno de crecimiento, durante el primer trimestre se hará la inauguración de su planta en Meoqui, Chihuahua, adelantó Marco Antonio Mascarúa, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CM/Heineken México.

La fecha tentativa para el corte del listón inaugural es el próximo 27 de febrero, para lo que se busca empatar la agenda del presidente de la república Enrique Peña Nieto.

Para la planta de Meoqui, Chihuahua, se requirieron 7,350 millones de dólares. Ubicada en un terreno de 69 hectáreas, será la séptima para la compañía en el país, con capacidad de producción de 5 millones de hectolitros, y podrá ser expandible hasta 10 millones.

La edificación buscará ser la vanguardia en el uso de energías limpias, pues 12% de la energía eléctrica será obtenida mediante páneles fotovoltáicos; asimismo, se encuentran en la búsqueda de que 2/3 partes de la energía de consumo energético de la empresa venga de fuentes renovables. Los planes de CM/Heineken a 2020 es ser una empresa 100% amigable con el medio ambiente y sustentables.

Marcas con mercadotecnia elite

CM/Heineken México recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento de “Anunciante del Año”, durante la XVIII edición los EFFIE Awards México, apoyado en que cinco campañas publicitarias de sus marcas Tecate, Heineken e Indio fueran distinguidas con premios que otorga la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP).

Las tres marcas líderes de la compañía que resultaron premiadas fueron: Tecate con la campaña “Violencia de Género”, que obtuvo dos EFFIE’s: Oro en la categoría de bebidas alcohólicas y plata por sus esfuerzos en marketing institucional. Indio con la campaña “Barrios Indio” también consiguió dos EFFIE’s de bronce en la categoría de bebidas alcohólicas e innovación en medios. Y la campaña de Heineken “There’s more being the star” recibió un EFFIE de bronce en el rubro de bebidas alcohólicas.

“Nuestra estrategia de mercadotecnia con Tecate a funcionado muy bien, pero eso no es motivo para no evolucionar, lo que creo es muy importante es que nuestros consumidores están siempre en el corazón de nuestra mercadotecnia, nuestras marcas evolucionan junto a nuestro consumidor”, dijo Patricia Corsi, vicepresidente de Marketing de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken.

Respecto a la marca Tecate, destaca que este 2017 se convirtió en la segunda marca mexicana en el portafolio global del grupo cervecero holandés, llevándola a más de 70 países, el primer gran paso para lograr la meta que se habían trazado en 2013, que Tecate desbancará a Corona como la líder en el mercado.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---