Familias tijuanenses exigen al gobernador Jaime Bonilla cumpla con terrenos para vivienda

La Crónica de Chihuahua

30 de marzo, 11:35 am

Tijuana, Baja California.- Más de 150 antorchistas tijuanenses se manifestaron en el Centro de Gobierno de Baja California, ante la nula respuesta a la demanda de vivienda que solicitaron desde hace un año ante el gobierno estatal. Se recuerda que fue en febrero del 2020 cuando el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, hizo el compromiso de otorgarles un terreno a estas familias, mismo que ratificó en el mes de junio con más de 1,500 familias que carecen de una vivienda.

Los manifestantes fueron atendidos por el mismo gobernador Jaime Bonilla, quien mencionó que el día de mañana reuniría a su gabinete para revisar qué está pasando para que resuelvan el problema.

Verónica Armenta, dirigente de Antorcha en Tijuana, declaró que este no es un problema nuevo al que no se le haya dado una solución, ya que no es la única ocasión en la que se han manifestado y reunido con las autoridades correspondientes, como lo son: La Oficialía Mayor, Directivos de Patrimoniales, Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), además de con Karen Postlehwaite directora de Infraestructura de Baja California, a quien comisionó al gobernador para que cumpliera esta demanda.

Pese a la orden directa del gobernador Bonilla, Karen Postlewhite ha omitido otorgarles los terrenos demandados y ya prometidos.

Por otra parte, los manifestantes señalaron que las condiciones en las que viven no son las adecuadas para ellos y sus familias, ya que sus viviendas son de madera o de lámina por lo que han tenido que sufrir frío, lluvia, inundaciones o que sus techos se vuelen por los fuertes vientos provocando que sus hijos se enfermen por esta situación.

Verónica Armenta agregó que el día de mañana se tendrá nuevamente una reunión con algunos representantes de las familias afectadas, para reunirse con el gobernador Jaime Bonilla, y su gabinete para encontrar una solución a esta demanda.