FNERRR eleva su denuncia contra AMLO en la sede de las Naciones Unidas

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) se encuentra en las inmediaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Ciudad de México, para demandar que se revisen las medidas educativas y de salud del gobierno federal, pues hasta ahora no ha prestado oídos a la demanda de los estudiantes de dicha federación.

Y es que, desde hace aproximadamente dos meses, los jóvenes han exigido que el regreso a las aulas se dé cuando al menos el 70% de la población esté vacunada, de lo contrario, el peligro al que se exponen los y las alumnas junto con sus familias es inminente.

De acuerdo con Isaías Chanona Hernández, dirigente nacional de la FNERRR, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, han anunciado que se regrese a clases el 7 de junio de manera voluntaria y con condiciones anti-contagio que no están garantizadas por el Estado (tales como ventilación, infraestructura adecuada para lavado de manos y desinfección constante). Por eso es que miles de estudiantes, maestros, maestras y padres de familia, están preocupados por la irresponsabilidad del gobierno, “dado que en muchas instituciones educativas no hay suministro de agua potable, las condiciones materiales son deplorables, muchas aulas necesitan mantenimiento, familias enteras no cuentan con recursos suficientes para la compra de cubrebocas, gel antibacterial, ni sanitizante”, detalló.

Los manifestantes añadieron que la preocupación se agrava debido a que millones de estudiantes estarán usando transporte público para llegar a sus escuelas, generando así altas probabilidades de contagio; “al respecto, vemos con demasiada preocupación que el gobierno de nuestro país no anuncie cómo se combatirá este problema. Ante esta situación, estamos solicitando al presidente de la República que se agilice el proceso de vacunación y que por lo menos el 70% de la población esté vacunada antes del regreso a las aulas.”

Betzy Bravo García, vocera del movimiento, declaró que el Estado mexicano ha firmado y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales que reconocen el derecho humano a la salud y a la educación, y por ello solicitan a la ONU, “en virtud de ser esta oficina un organismo principal de las naciones unidas para la promoción y protección de los derechos humanos y libertades que en el ámbito de sus atribuciones, se investiguen las violaciones a nuestros derechos por parte de las autoridades mexicanas y se recomiende tomar medidas al Estado Mexicano, para proteger y garantizar la integridad de miles de estudiantes mexicanos que pretenden regresar a las aulas sin estar protegidos contra el Covid-19.”

Los estudiantes de la FNERRR realizan un mitin político cultural en la Calle Alejandro Dumas 165, alcaldía Miguel Hidalgo, en las inmediaciones de la ONU, esperando una respuesta positiva a su petición.