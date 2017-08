¡Exigimos atención y solución a las necesidades de los hidalguenses organizados!

Comunicado. A la opinión pública.

22 de agosto, 07:55 am

Al Lic. Omar Fayad Meneses

Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo



A la Opinión Pública:



El próximo 22 de agosto, una comisión representativa del Movimiento Antorchista Hidalguense, llevaremos a cabo una manifestación pública y pacífica por las principales avenidas de la ciudad de Pachuca, para elevar nuestra voz por los incumplimientos del Gobierno del Estado de Hidalgo en la ejecución de diversas obras de infraestructura básica, educativa, de salud, deportiva y vivienda; es decir, obras y apoyos que, de realizarse, detonarían el progreso de comunidades y colonias populares de la entidad. Desde el incio de la actual administración hemos demandado solución a nuestro pliego petitorio del presente año, y la continuación de las obras que la anterior administración dejó en proceso, pero hasta el día de hoy, ninguna, absolutamente ninguna obra ha continuado, ni se ha dado respuesta a las solicitadas; el argumento esgrimido, usado por todos los gobiernos, independientemente del partido a que pertenezcan, es, por un lado, la falta de recursos económicos y, por otro, que es “mucho” lo que ha solicitado nuestra organización. Ante el primer argumento, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se contraponen las propias declaraciones del Sr. Gobernador, cuando presumió que el presupuesto que este año recibiría la entidad es “histórico”, mucho mayor que el de cualquier año anterior, y ante el “argumento” de que “pedimos mucho”, sólo hay que preguntar a los señores funcionarios qué es “mucho” para ellos, siendo Hidalgo una de las entidades más marginadas del país, donde la pobreza y el subdesarrollo campean en todos sus municipios. Para los gobernantes, ¿es mucho dar agua, drenaje, electrificación, caminos, vivienda, escuelas y hospitales a sus gobernados?

Como sabe la opinión pública, el Gobierno del estado, a través de su secretario de Gobierno, Lic. Simón Vargas Aguilar, hizo una, para él, “generosa” oferta al Comité Estatal de Antorcha, de “otorgarle” 50 millones de pesos para dizque “resolver” su pliego petitorio, oferta que obviamente fue rechazada, pues lo que interesa a nuestra organización, a todos los antorchistas y a sus líderes, en primer lugar, es que se hagan las obras y si esos 50 millones les son suficientes a las autoridades para resolver la problemática planteada, adelante, que los apliquen para que lleguen los beneficios a las comunidades hidalguenses.

Pero lejos de resolver y atender las necesidades más apremiantes de sus gobernados, los señores funcionarios, encabezados por el secretario de Gobierno, no han dudado en violentar la ley y reprimir administrativamente a los antorchistas, o a los que él considera que lo son; cuatro ejemplos: 1) dejó sin el apoyo de fertilizante y semilla mejorada a cientos de campesinos del Valle del Mezquital y de otras regiones del estado para poder cultivar más de 2 mil hectáreas de maíz y avena; el argumento utilizado fue que sólo entregarían dicho beneficio (que se venía otorgando año tras año) hasta que la digirente estatal de Antorcha “aceptara” los famosos 50 millones. 2) Por ley, después de que una escuela recibe su Clave de Centro de Trabajo (CCT), se programa su construcción; pues bien, desde inicio del presente año se informó a padres de familia, profesores y directivos del preescolar y primaria ubicados en la colonia “La Antorcha”, del municipio de Tizayuca, que ya estaban los recursos asignados y etiquetados para su construcción, que sólo era ya cuestión de trámite. Pero, ¡oh sorpresa!, cuando regresaron para conocer la fecha de inicio de la obra, les dicen que no podrán empezarla, pues por “órdenes” de la Secretaría de Gobierno, fue suspendida hasta que la “maestra Guadalupe Orona, dirigente estatal de Antorcha, acepte los 50 millones”. 3) También le han sido suspendidos los subsidios a los albergues estudiantiles de Huejutla, Pachuca, Zacualtipán, Mineral de la Reforma y Meztitlán, subsidios otorgados desde la administración que encabezó el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, para que los moradores de dichos albergues puedan continuar sus estudios, pues son, en su mayoría, hijos de campesinos pobres y que viven en comunidades alejadas de los centros educativos. 4) Y, también como una medida represiva, aunque no sean antorchistas, pero por el sólo hecho de trabajar en escuelas fundadas por nuestra organización, les han sido suspendidos los pagos a todos los profesores que imparten cátedra en el bachillerato “Cnel. Nicolás Romero”, en las primarias “José Julián Martí” y “Jaime Torres Bodet” y en los preescolares “Ixcóatl” y “Alfonsina Storni”, e igualmente les han hecho saber que es “por culpa” de la dirigente de Antorcha, pues no ha aceptado los 50 millones.

La intención del antorchismo es defender los derechos de miles de familias hidalguenses, pues la miseria y el hambre son la realidad que se vive en Hidalgo. Con la intención de contribuir a hacer frente a la problemática, el pasado 26 de julio, la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista acordó en una mesa de trabajo con el Gobernador, Lic. Omar Fayad, un plazo de 15 días para que se diera respuesta a nuestras demandas; sin embargo, ha pasado casi un mes y dicha reunión y las respuestas de solución no han llegado, situación que hoy nos obliga a retomar nuestras movilizaciones e instalar un plantón permanente hasta encontrar respuesta positiva a las demandas de los hidalguenses.

Agotados todos los recursos a nuestro alcance, el antorchismo hace uso de este derecho constitucional, toda vez que ya no nos queda otra alternativa, y la solución a las demandas de miles de hidalguenses apremia. Nuevamente, hacemos un llamado al Señor Gobernador para que atine a instruir a las diferentes instancias gubernamentales y se atiendan las carencias de sus gobernados organizados en nuestras filas y cese la campaña de hostigamiento, calumnias y represión física y administrativa hacia nuestros integrantes y dirigentes.

Finalmente, advertimos a la opinión pública que, ante la política que ha seguido el Gobierno Estatal, podría existir una agresión contra los antorchistas que marcharemos y que instalaremos el plantón. Hacemos responsable al secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, de la integridad física de los manifestantes y de los líderes del Movimiento Antorchista en Hidalgo. En ese sentido, solicitamos a la administración del Lic. Omar Fayad Meneses que sean respetados nuestros derechos y nuestras garantías constitucionales.



Por la solución de las justas demandas del pueblo organizado

Atentamente

Comité Regional del Movimiento Antorchista

