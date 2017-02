Exigen a Secretaría de Educación autorice ocho escuelas en 5 municipios

**Se trata de 1 universidad, 4 CECyTECh, 1 secundaria, 1 primaria y 1 preescolar.

La Crónica de Chihuahua

17 de febrero, 15:44 pm

**Los solicitantes miembros del Movimiento Antorchista han cumplido con todos los trámites, pero se los niegan.

Chihuahua, Chih.- Padres de familia, organizados en el Movimiento Antorchista en la entidad, y estudiantes de diferentes centros educativos, exigieron a la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) que admitiera los estudios que previamente les habían solicitado y que realizaron satisfactoriamente, para la autorización, conversión y construcción de ocho escuelas en cinco municipios, informó la dirigente del Seccional Centro de esta organización, Pilar Muñoz Márquez.

Desde hace dos años, el Movimiento Antorchista ha realizado todos los trámites para que se autorice la construcción de una universidad en Bocoyna, la conversión de dos Telebachilleratos a CECyTECh (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos) y la construcción y equipamiento de dos más en los municipios de Chihuahua y Delicias, la clave de una escuela secundaria en la colonia 11 de Febrero en Chihuahua, una primaria en Aldama y un preescolar en Jiménez, además de un nuevo convenio de subsidio en este 2017 para las Casas del Estudiante Antonio Sosa Perdomo.

En todos los casos fueron cumplidos los requisitos solicitados a nivel federal, estatal y municipal, desde estudios de factibilidad hasta las ubicaciones de estas escuelas, “sin embargo, nos hemos encontrado al momento de acudir a la Secretaría de Educación, nuevamente, con todos los trámites cubiertos, con que se nos piden nuevos requisitos”, indicó Muñoz Márquez.

El día jueves fueron recibidos por la titular de Atención Ciudadana de la secretaría luego de solicitar una reunión con el sub secretario de la que contaban con que estuviera enterado, nuevamente, “por eso nos extraña que nos vuelvan a pedir los trámites porque el área técnica tiene toda las solicitudes, el jueves nos entrevistamos en Ciudad Juárez con el Secretario de Educación, licenciado Pablo Cuarón Galindo, porque así lo pidió el Secretario General de Gobierno; hablamos con el licenciado Cuarón, dijo que viniéramos aquí con el subsecretario que nos iba a programar una reunión para darle seguimiento, que él estaba enterado, pero no fue así, entonces, a nosotros nos sorprende porque hemos venido con mucho respeto, hemos esperado, hemos atendido llamadas, incluso fuimos a las recientes audiencias públicas, pero no avanza nada”.

Finalmente la comisión de antorchistas obtuvo una cita para una reunión con el secretario Cuarón la mañana del próximo martes. Insistieron en la importancia de que se autoricen y reconozcan los trámites que han realizado padres de familia y estudiantes, pues varias de las escuelas ya están en funcionamiento con conocimiento de autoridades de la pasada administración y está también por iniciar un nuevo periodo de inscripciones escolares.

“Por eso necesitamos que se nos atienda puntualmente, como lo marca el artículo 8º. Constitucional, el derecho de petición que dice que no se puede negar la autoridad a que se nos de una reunión o una audiencia, y queremos puntualizar que es por negligencia de las autoridades que tenemos que echar a funcionar centros educativos, porque hay funcionarios que no resuelven”.

