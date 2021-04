Exigen 50 mil tabasqueños a AMLO un plan hídrico contra inundaciones

**Llegan a la "mañanera" representantes de tabasqueños que exigen al Gobierno federal, acciones decisivas contra las inundaciones, y la inmediata entrega sin distingos, de apoyos a damnificados.

21 de abril, 05:05 am

Ante la indiferencia de las autoridades estatales, que no reconocen la existencia de miles de familias que se fueron al agua y que hasta la fecha no han sido apoyadas, el Comité Ciudadano Por un nuevo Tabasco Sin Inundaciones presentará al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión, un pliego de demandas firmadas por 50 mil tabasqueños que exigen ser atendidos, pues hasta hoy, a cinco meses de la tragedia, aún no han sido apoyadas por las autoridades federales.

En conferencia de prensa, los representantes de dicho Comité informaron que acudirán a la conferencia mañanera para solicitar una audiencia con el presidente. “El Presidente prometió que “se apoyaría a todos”, pero hay muchas localidades y pueblos que se fueron al agua en las inundaciones del año pasado y no las censaron, por tanto, no fueron apoyadas por la Secretaría de Bienestar”, dijeron.

Denunciaron que la dependencia federal censó a algunas localidades y en otros pueblos censó a unas familias, pero no a todas, por las que hay todavía cientos de tabasqueños afectados sin recibir ni una despensa, por lo que han acudido a las instancias estatales, al Gobierno y al Congreso Local, para que sus peticiones sean escuchadas; sin embargo, las nadie los ha escuchado.

Ante la falta de atención, una representación de los 50 mil tabasqueños unidos en el Comité Ciudadano Por un nuevo Tabasco Sin Inundaciones, acudirán mañana a las instancias federales en la Ciudad de México, en demanda de tres acciones:

Que se ejecuten, sin falta, las grandes obras hídricas de protección que se requieren para evitar las grandes inundaciones como en 2007 y 2020.

La introducción y mejoramiento de redes de agua potables y drenaje para las colonias y localidades que tienen sistemas obsoletos o que carecen de ellas, así como el moderno equipamiento de todos los cárcamos y la adquisición de equipo de bombeo para desfogar el agua en caso de lluvias severas, del mismo modo que la reconstrucción de caminos y puentes que las lluvias destrozaron.

Que la Secretaría de Bienestar incluya en los programas de apoyos a todos los tabasqueños que fueron afectados y no fueron censados, además de quienes fueron censados y hasta el momento no han sido apoyados.

Los representantes del Comité informaron que después de realizar su mitin en la mañanera entregarán, a las 12 del día, las 50 mil firmas de los inconformes al Congreso de la Unión, con exigir que se destinen recursos extraordinarios a un plan maestro que evite que los tabasqueños se inunden nuevamente.