Exige Antorcha se esclarezcan interrogantes sobre programas federales

**Juan Pablo Muñoz denunció que, a más de 6 meses del nuevo gobierno de López Obrador, no se han visto resultados, porque entre los mismos beneficiarios hay dudas como: ¿qué va a pasar con los anteriores beneficiarios de Prospera que no tienen estudiantes?

Durango, Dgo.- Familias del municipio del Mezquital, integrantes del Movimiento Antorchista, encabezadas por el dirigente municipal, Juan Pablo Muñoz Alderete, se manifestaron en las oficinas de Becas Bienestar, antes Prospera, para exigir que se esclarezcan las interrogantes que existen sobre los programas implementados por el gobierno de la 4T como Becas Benito Juárez, 68 y más, etc.

Muñoz Alderete denunció que, a más de 6 meses del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no se han visto resultados, pues entre los mismos beneficiarios hay interrogantes como, ¿Qué va a pasar con los anteriores beneficiarios de prospera que no tiene estudiantes?, ¿los que no salen en la lista de beneficiarios, se les va a censar de nuevo?, ¿Cuándo van a efectuarse los pagos de los que ya son beneficiarios?, estas entre otras más.

Los Antorchistas fueron recibidos por Alberto Mercado Núñez, responsable de atención y Jesús Manuel Corrales, supervisor del programa. El primero dijo que “las Becas Benito Juárez ya se están entregando, al menos 1059 becarios ya recibieron este apoyo y quedan 600 beneficiarios faltantes, la entrega de estos fue hecho a partir de órdenes de pago.”

Mercado Núñez comentó que “los apoyos de Prospera, solo se efectuó el pago de las adelfas en el bimestre noviembre/diciembre y los que no pudieron cobrar, sí se les va a pagar, pero aún no tenemos las fechas.” También agregó “gran parte de los que tienen hijos estudiando en nivel básico, ya se efectuaron también los pagos, pero aún no tenemos las fechas para el ingreso de nuevos becarios para el nivel básico, pues, el gobierno federal le ha dado más importancia a las becas de educación media superior, pues en este sector es donde tenemos el mayor número de deserción de estudiantes y esto es una manera de incentivarlos.”

Agregó además que “para las Becas Benito Juárez, sí se les va a censar a los que no aparezcan en el programa, pero aun esperamos a que nos den la programación de censado y entrega de las becas que aún faltan por entregar y se hará con orden de pago como los anteriores pero esta vez con el pago de dos bimestres.”

Por su parte el dirigente de esta organización social pidió la programación “para estar enterados y enterar a la gente del Mezquital, pues, sabemos que el actual presidente de la república no quiere tratar con organizaciones. Pues entonces, nosotros le llevaremos a la gente para que sea atendida, y no nos está calumniando de que somos intermediarios y que pedimos moches, eso es una vil mentira”.

