Estudiantes se manifiestan contra AMLO por la eliminación de becas

**Afirman que seguirán manifestándose hasta que el Gobierno Federal los escuche.

La Crónica de Chihuahua

25 de mayo, 12:42 pm

Durango, Dgo.- En la Plaza de Armas de la ciudad de Durango, un grupo de jóvenes estudiantes de origen indígena, se manifestaron en protesta contra las medidas que el Gobierno Federal ha aplicado en la reducción o eliminación de becas estudiantiles, una decisión que les ha afectado en gran medida, aseguran los inconformes.

Felipe Reyes, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios explicó no están de acuerdo con la actuación del presidente de la República y no esté cumpliendo con los compromisos que hizo durante su campaña, “en primer lugar, queremos que nos dé una respuesta favorable para los estudiantes, porque las becas Benito Juárez, no les están llegando a todos los estudiantes, tal como lo había prometido, porque él dijo que nos iba a apoyar a todos los de nivel medio superior y nosotros calculamos que del 100 por ciento un 60 por ciento, no están censados”, afirmó.

Señaló que quienes se manifestaron por esta situación se encuentran alojados en la Casa del Estudiante Indígena de la ciudad de Durango, espacio que recibe a quien necesita apoyo, pero del universo que en este momento se encuentra ahí, un porcentaje mínimo siguen recibiendo su beca, pero a la gran mayoría les fue cancelada.

Felipe Reyes agregó que la federación que representa ha logrado gestionar tocando puertas en las dependencias, aulas para la zona indígena, pero eran a través del Ramo 33, un ramo que el Gobierno Federal desapareció y dejó el proyecto sin recursos.

El entrevistado, remarcó que hay muchas escuelas que los rechaza porque no tienen cupo y por eso, ellos buscaban la creación de más aulas para que más estudiantes tuvieran oportunidad de ingresar a una escuela, pero con la eliminación del Ramo 33, esta oportunidad ya no es posible.

Finalmente dijo que la protesta, sería realizada por espacio de tres a cuatro horas, ya que todos deben dirigirse a sus escuelas y tareas, pero que continuarán manifestándose para que el Gobierno Federal los escuche, pero sobre todo les resuelva sus necesidades.

De esta manera, los jóvenes provenientes de municipios como El Mezquital y Pueblo Nuevo, levantaron la voz para exigir al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, les entregue sus becas para seguir estudiando y construya más aulas, para beneficio de estas comunidades.

