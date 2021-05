Estudiantes exigen a AMLO condiciones óptimas para el regreso a clases

**Para los estudiantes afiliados a la FNERRR, el gobierno federal no muestra preocupación real ante la grave problemática.

Ciudad de México.- Jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes de Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) alzaron la voz en la capital y en varias ciudades del país para exigir que el regreso a clases presenciales propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se lleve a cabo en las condiciones actuales.

La movilización central, como lo anunciaron los dirigentes estudiantiles en rueda de prensa, tuvo lugar en la Ciudad de México, en donde 3 mil estudiantes partieron del Ángel de Independencia al Palacio Nacional.

Los afiliados a la Federación estudiantil declaran que no están en contra de que se dé un regreso a clases presenciales, no obstante, aseguran que es muy probable que surjan rebrotes dado que apenas el 9 por ciento de mexicanos tiene el esquema completo de vacunación; los estudios científicos muestran que para que el virus no se propague se debe establecer una vacunación de al menos el 70 por ciento de ciudadanos.

Isaías Chanona Hernández, líder nacional del movimiento, detalló que han protestado a través de redes sociales desde hace al menos un mes, “sin embargo, pese a que logramos ser tendencia en Twitter y tener eco en muchos medios de comunicación con nuestras protestas virtuales, ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni Andrés Manuel López Obrador se han pronunciado al respecto; mucho menos han tomado medidas serias para que la vacunación se agilice o, en dado caso, que el regreso a clases se posponga hasta que no haya riesgo de que los alumnos y alumnas se contagien y a su vez contagien a sus familiares”, aclaró.

Para los estudiantes afiliados a la FNERRR, el gobierno federal no muestra preocupación real ante la grave problemática. “Por eso, miles de estudiantes no estamos dispuestos a que las demandas populares pasen desapercibidas, es justo que la población entera se dé cuenta de que el gobierno de López Obrador no está resolviendo un problema de salud y de educación alarmante”.

Chanona Hernández ofreció datos relacionados con el Covid-19; afirmó que las nuevas variantes del virus son más letales en primera infancia: “cada hora, hay cinco contagios de menores de edad. Los casos se concentran en el grupo de 12 a 17 años, pero más de la mitad de los decesos son de menores de 5 años. Además, 13 por ciento de las personas que se han infectado de SARS-CoV-2 han sido menores de 20 años. En México, la cifra de menores de 18 años que han contraído el virus en los últimos 14 meses asciende a 50 mil 706, según datos de la Secretaría de Salud. Es claro que hay un peligro inminente”.