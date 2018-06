Estudiante de robótica asistirá a Torneo Internacional con el apoyo de Antorcha

** "Ahora que conozco a la organización, sé que es verdad que se preocupan por el desarrollo de los jóvenes”, afirmó Guadalupe Alfaro, tutora de Imanol.

9 de junio, 19:27 pm

La Paz, Estado de México.- Gracias a la gestión y apoyo del Movimiento Antorchista que atendió la petición de apoyo, el joven Oscar Imanol Sandria de 17 años y habitante de Villas de San Agustín, podrá asistir a su participación en el torneo de la Robo Cup 2018 que se celebrará en la ciudad de Ontario, Canadá.

Imanol es estudiante del CECYT 7 del IPN y desde hace cuatro años participa en torneos de robots jugadores de futbol con su equipo Los Galácticos, que en el año 2014 representaron a México en la categoría Junior Soccer de la Robo Cup en Joao Pessoa, Brasil. Y este año obtuvieron el primer lugar en el Torneo Mexicano de Robótica.

“Ahora estoy más convencido de que Antorcha sí apoya a la educación, la ciencia y el deporte, ya lo había visto antes porque practico basquetbol en el deportivo La Laguna en Chimalhuacán y pude ver el cambio de ese complejo deportivo. Pero con este apoyo que me dan para la robótica, estoy completamente convencido y voy a representar a mi país con muchas ganas porque creen en mí”, dijo Oscar Imanol.

Los Galácticos están formados por cuatro jóvenes de 16 y 17 años del Instituto de Robótica de Xalapa, solo Oscar Imanol es del Estado de México. Tiene que viajar constantemente a Veracruz para recibir cursos y entrenar con sus compañeros, lo que significa un sacrificio económico para su familia.

“Solicité el apoyo con Antorcha y sinceramente, pensé que no me iban a ayudar; es bien sabido que en México no hay mucho subsidio para la ciencia, ni tampoco es muy común que la juventud tenga iniciativa para adentrarse en este tipo de actividades. Pero ahora que conozco a la organización, sé que es verdad que se preocupan por el desarrollo de los jóvenes”, afirmó Guadalupe Alfaro, tutora de Imanol.

