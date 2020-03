Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

10 de marzo, 12:36 pm

Policía de Claudia Sheinbaum reprime y encarcela a estudiantes

Dicen algunas encuestas que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, está bien evaluada por parte de sus gobernados, algunos datos, incluso, la ponen con calificación por arriba de varios gobernadores; sin embargo, la realidad es otra y se pudo comprobar la mañana de este 10 de marzo, cuando la Policía de la Ciudad de México detuvo arbitrariamente a jóvenes estudiantes de la Federación Estudiantil «Rafael Ramírez», que se encontraban haciendo una difusión cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Los estudiantes no sólo no cometían ningún delito, sino que denunciaban, con esos volantes, la actitud negativa de gobiernos que no atiende las necesidades de la población. Claudia Sheinbaum, dicen, se ha caracterizado por ser una política muy cercana al presidente de la República López Obrador; y eso mismo la hace una de las cabezas más visibles dentro de Morena; lo que también es cierto es que hoy sale a flote su cara de gobierno represor.

¿Por qué Claudia Sheinbaum no se detiene a revisar las cifras de inseguridad en la CDMX? Por ejemplo, el tema de la seguridad fue, durante el 2019, de los más cuestionados y delicados, pues las denuncias de intentos de secuestro y acoso sexual contra mujeres o crímenes mediáticos como los asesinatos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, demostraron que los resultados que había ofrecido el gobierno de la CDMX eran malos. De enero a noviembre, por ejemplo, en la capital se denunciaron 1,297 asesinatos, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ellos, el 72% se cometió con arma de fuego, mientras que 11.7% fue con arma blanca y 16% con otro elemento.

En Forbes México se ha dicho que la inseguridad contra comercios en la Ciudad de México aumentó en 3.9% a finales de 2019. Se sabe que las tres alcaldías que tienen un mayor incidencia delictiva fueron Miguel Hidalgo con 25.7%, Tláhuac con 24.6% y Cuauhtémoc con 23.5%, esto según la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo. Otro dato preocupante es que en el tema de la extorsión en el cuarto trimestre de 2019, en su comparación anual, se registró una incidencia de 6.7%, es decir, un incremento de 0.6 puntos porcentuales.

El gobierno de Claudia Sheinbaum se está sumando a otros gobiernos morenistas represores como el de Puebla de Miguel Barbosa o el de Veracruz. Lo gobernantes creen que la población no se da cuenta, pero lo que sí es cierto es que miles de mexicanos ya no quieren gobiernos que reprimen a los estudiantes. La semana pasada en Puebla protestarán unos 100 mil estudiantes, acaso ¿Claudia Sheinbaum quiere tener una protesta de ese tamaño en la capital? La respuesta la tendrá ella y su gobierno. Por el momento, querido lector, es todo.

