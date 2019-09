Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

5 de septiembre, 16:41 pm

La Cámara de Diputados seguirá siendo tema mediático

La Cámara de Diputados seguirá siendo tema y noticia en los próximos días, pues aunque la información sobre la renuncia de don Porfirio Muñoz Ledo ya casi se acaba, el próximo domingo 8 de marzo, a más tardar, es el plazo constitucional que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para presentar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Paquete Económico 2020.

A varios diputados, incluso, se les ve ya trabajando para que logren etiquetar recursos para sus estados, por ejemplo, los 22 diputados poblados, 15 de mayoría relativa y siete plurinominales, están analizando ya cómo le harán porque el reto es hacer que lleguen recursos y obras etiquetadas a la entidad; muy movidos andan ya para que no dejen malparado a su jefe, el gobernador Miguel Barbosa, que dicen muchos en la Angelópolis, es el gobernador consentido del mandatario nacional.

Pero los diputados poblanos no son los únicos que ya empiezan a cabildear y ver qué tanto «poder» tienen para lograr recursos etiquetados; lo mismo están haciendo los grupos mexiquenses, hidalguenses, oaxaqueños; aunque se sabe que el gobierno federal está pensando en que el PEF 2020, debe seguir respondiendo a la 4T; austeridad, no a la corrupción y menos recursos para obras y servicios.

Las inmediaciones de San Lázaro nuevamente se verán llenas de protestas y si en el 2018 la inconformidad fue grande y eran de grupos no afines al morenismo; ahora la cosa cambiará porque entre los políticos y líderes de agrupaciones políticas se corre el rumor que en primer lugar estarán organizaciones de Morena y alcaldes de ese partido que no están de acuerdo cómo fueron tratados en este 2019, entonces la exigencia e inconformidad, todo apunta a que serán mayores.

Y es que aunque en su primer o tercer informe, AMLO aseguró que la austeridad va continuar, también ya está claro que una buena parte de los recursos se pretenden autorizar; irán a la seguridad pública y a la nueva reforma educativa, en el que van a seguir repartiendo dinero vía las tarjetas electrónicas y estar comprando consciencias y votos para el 2021.

La Cámara de Diputados, entonces, será rodeada de protestas; pero la pregunta, como siempre, es si alguien dialogará con los manifestantes, porque a don Mario Delgado nomás ya no le van a creer porque sus promesas del 2018 no sólo no fueron cumplidas, sino que cientos de peticiones de obras y servicios, para colonias y pueblos marginados, no fueron atendidas. La Cámara de Diputados, con su nuevo presidente, dará mucho de qué hablar en la próxima semana.

El clímax no político...

Y quién sí ya marcó línea, al menos para proponer, es la Coparmex al decir que los retos del Presupuesto 2020 deben ser: Primero, lograr mejorar la calidad y eficiencia del gasto público sin incurrir en recortes de brocha gorda, hechos sin especificaciones técnicas, ni análisis. Y segundo, mejorar los procesos de revisión del gasto, reducir los plazos para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda analizar el destino de los recursos de la cuenta pública, para, según, desalentar e identificar la corrupción y los malos manejos así como la opacidad en el gasto público. Todo mundo empezará a pelear por recursos para sus estados; pero muy pocos son los que están pensando, realmente, en las necesidades de los mexicanos. Por el momento, querido lector, es todo.

