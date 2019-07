Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

25 de julio, 13:08 pm

De mal en peor el 2o. trimestre de gobierno de AMLO

¿Cómo evaluar el segundo trimestre del gobierno de AMLO? No es tan difícil y las cifras que arrojan reportes o informes de organizaciones o institutos, reportes que reflejan recopilación y análisis nos dicen cómo se incrementan o disminuyen los problemas principales del país. Nos dan un panorama de la realidad y no lo que el gobierno brinda con sus ya famosos “otros datos”.

Lo primero que encontramos es un reporte de Citibanamex donde se alerta y se advierte que la economía mexicana está estancada y que tendrá una debilidad que se prolongará; el reporte es muy claro, la baja creación de empleos formales (y que fueran bien remunerados, le agrego yo), la debilidad de la inversión y el desempeño industrial son los puntos que hacen que México flaqueé en su economía y se vea reflejado en un estancamiento económico al cierre del primer semestre del 2019; incluso, lo que se esperaba como una reactivación para el segundo trimestre del año, nomás nunca llegó.

Y es que, por quinta ocasión desde noviembre del año pasado, dio a la baja y su estimación ahora es de 0.2 por ciento desde 0.9 por ciento; pero además tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) están de acuerdo en que las decisiones del gobierno generan desconfianza para invertir.

Según el diagnóstico, que se suma a otros que hablan de los recortes en expectativas de crecimiento que ya han sido publicados y donde, se vuelve a hablar de estimaciones menores al 1 por ciento y que se acercan cada vez más al cero. Así la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex bajó su estimado de crecimiento a 0.2 por ciento para este año, desde un previo de 0.9 por ciento y esta sería la quinta revisión a la baja que realiza desde noviembre de 2018.

Otro de los reportes del primer semestre del año se refiere a que aumentan la violación y la extorsión en México. Según las cifras de la organización ciudadana Semáforo Delictivo la violencia en varios delitos se incrementó: extorsión 35%, violación 12%, robo a negocio 11%, feminicidio 9%, violencia familiar 6%, homicidio 4%, lesiones 4% y secuestro 2%; contra sólo dos delitos que disminuyen, robo de vehículo y robo a casa.

Los estados con mayores tasas son: Colima 42%; Baja California 35.1; Chihuahua 28.1, Guanajuato 23.4 y Morelos 23.3. Y en el caso del secuestro reporta que las entidades con menores tasas son: Baja California, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa 0.1 y con mayores índices se encuentran: Veracruz 2.2, Zacatecas y Morelos 1.6, Colima 1.3, Guerrero 0.8 así como Tabasco y Puebla 0.7. Santiago Roel, fundador de la organización, comentó que el 2019 podría cerrar en unos 30 mil homicidios -actualmente registra 14 mil 603 casos con 17 mil 138 víctimas- superior de los 28 mil 800 del 2018 y lo calificó como preocupante.

Tanto las cifras de un estancamiento económico como el incremento en la violencia reflejan que el gobierno morenista de AMLO no tiene líneas de acción efectivas contra la inseguridad y menos sobre cómo garantizar seguridad y garantías a los inversionistas para que inviertan en el país; algo que en lugar de garantizar que estos problemas del país disminuyan, se espera que para terminar el año la situación será más complicada y difícil. En México las políticas que está ejecutando Andrés Manuel López obrador, hacen que las cosas vayan de mal en peor. Con AMLO en la presidencia, los mexicanos saltamos de la de la sartén a la lumbre.

El clímax no político...

El show de la firma de AMLO ante notario... Como casi todas las acciones, acaparar reflectores mediáticos es la idea central del presidente de México. Con la firma ante notario, de que no se va a reelegir y que su mandato concluirá en el 2024, parece que deja ver en el fondo que, quizá, ante todo lo negativo y la inconformidad social que hay en el país, AMLO esté pensando, ni siquiera terminar los seis años; de otra manera, también es un tranquilizante para los hombres del dinero y decirles que no se preocupen, que las reglas y órdenes del presidente terminarán en 5 años. Este jueves, en su conferencia mañanera dijo que concluirá el sexenio si el pueblo, la ciencia, la naturaleza y el creador se lo permiten. Pero los mexicanos mal pensados comentan que todo indica que el pueblo ya no quiere que siga en el gobierno. Por el momento, querido lector, es todo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---