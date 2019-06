Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

27 de junio, 12:06 pm

Migración; el problema que requiere solución de fondo.

La imagen aterradora que circuló en los medios de comunicación y en redes sociales, de un inmigrante y su hija muertos en el Río Grande, que se ahogaron el pasado domingo cuando trataban de cruzar de México a Texas y que eran de origen Salvadoreño, nuevamente desató una ola de críticas e inconformidad social contra el presidente Donald Trump.

Y como cada quien, gobiernos y políticos, desean llevar agua a su molino con el tema migratorio, entre las opiniones se destacó la de Beto O´Rourke, ex congresista por el estado de Texas, que es el candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020 que calificó como que «Trump es responsable de estas muertes».

Incluso, el mismo The New York Times en uno de sus editoriales ha enfatizado que «Estados Unidos necesita una política de inmigración que combine seguridad en la frontera, justicia y humanidad»; lo que no dice es cómo conseguir esos tres elementos.

También fue enfático a que «Nadie con conciencia puede mirar la foto de un solicitante de asilo y su niña de 23 meses muertos en la orilla del Río Grande y aceptar el statu quo»; las frases son fuertes, pero un llamado desde los medios puede ser una botella en el inmenso mar poder económico y político, y desde luego mediático, que el imperio tiene para ocultar o no atender de fondo el problema migratorio y quiera echar culpas como lo hace con nuestro país.

Ya es obvio para cualquier gobernante y habitante del planeta que la situación actual de los migrante es el resultado y consecuencia, casi inevitable, de una política imperialista de explotación y dominio de los países fuertes sobre los débiles; porque se sabe que desde 2010 a estos meses, 27 países han experimentado una reducción en el tamaño de sus población del 1% o más. Esto debido a los bajos niveles de fertilidad y por las altas tasas de emigración.

En el mundo hay un océano de pobreza y eso ha ocasionado que los problemas como la inseguridad, violencia, miseria, migración, éste último fenómeno agravado en nuestros días es consecuencia de ese empobrecimiento de los países, son ciudadanos que buscan acceder un poco a la riqueza que muy difícilmente lo pueden lograr, porque la clase empoderada los rechaza y defiende lo que según ella, le pertenece.

Los mexicanos hemos sido solidarios, pero la posición del gobierno morenista ha sido y es sometida a un poder extranjero; en lugar de ponerse de tapete ante el gobierno de Donald Trump, debiera exigir al imperio para que asuma su responsabilidad y aplique verdaderas soluciones a la miseria centroamericana que él mismo provoca. Eso sería una de las formas más serias y verdaderas para atacar la pobreza de los migrantes.

El clímax no político...

La falta de recursos federales para obra han complicado la situación de constructores y que el gobernador del estado de Sinaloa afirmara que la llave está cerrada, acaba con la esperanza que se tenía de mejorar el panorama del sector constructor, dijo el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guamúchil, Héctor Salazar Vázquez.

El representante de los constructores expresó no tener muy claro aún hasta donde les va a impactar esta falta de obra pública, pero sin lugar a dudas que, de prolongarse, les va a complicar el mantener los empleos y sus empresas.

Agregó que si no cambia la situación tendrán que buscar otra actividad, pues la obra privada es minoritaria y mantiene ocupados a muy pocas de las empresas constructoras. Los recortes en obras públicas que antes se realizaban generaban empleos para este sector, de ahí que la incertidumbre aumente. Por el momento, querido lector, es todo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---