Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

18 de junio, 13:36 pm

Donald Trump arranca campaña; AMLO busca consulta de “revocación” de mandato.

Solo alguien mal pensado podría acusar que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue estando en campaña, pero ahora para lograr la consulta sobre la supuesta revocación de mandato que tiene en mente, consulta que, según, podría ser para el 21 de marzo de 2021 porque los legisladores de oposición no quieren que se realice en el mismo día de las elecciones federales, pero para eso hay que esperar a que la reforma constitucional de consulta popular y revocación del mandato sea discutida entre este martes 18 de junio y el viernes 21, días en que hay periodo extraordinario en el Senado de la República.

Por una parte los senadores de Morena tienen el objetivo de realizar esa consulta el mismo día de la elección intermedia, la idea es saber si la población mexicana desea que el presidente continúe o deje el cargo; la oposición, -formada por el PAN, PRI, MC y PRD-, ha dicho que si no hay cambio en la fecha, simplemente no apoyarán. Y aunque AMLO el 19 de marzo firmó un compromiso de no reelección que vino tras la acusación de los diputados del PAN de que la reforma sobre revocación de mandato, que se aprobó en esa cámara el 14 de marzo con 326 votos a favor y 127 en contra, simplemente es un ensayo para una reelección; por ejemplo, el senador panista Julen Rementería aseguró que la revocación que propone el Presidente de la República tienen una «intención perversa» para incidir en las elecciones del año 2021.

Mucha es la distancia aún para esas elecciones, pero López Obrador ya está en campaña para esa consulta; sus discursos así lo reflejan e incluso cuando alguien, solo o en grupo, le solicita atención para resolver alguna problemática o le señala que el gobierno de la 4T no está cumpliendo, el mandatario mexicano dice que él tiene otros datos y rechaza toda petición social, sigue recurriendo a la cantaleta de que el mal mayor es la corrupción.

Y también quien ya está en campaña desde hace varios meses, pero hoy arranca oficialmente, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien buscará la reelección. Se dice que este proceso arranca con una economía en crecimiento y bajo desempleo, pero también en medio de problemas internacionales como la guerra comercial con China, algo que no solo afectará al país vecino, sino a la economía mundial; se sabe que el PIB de Estados Unidos creció 3.2%, que comparado con el último trimestre de 2018 ganó un punto porcentual y eso podría ayudar al presidente Trump con votos para que sea reelegido; además cuenta con lo «exitoso» que fue imponer su política contra otros países como el nuestro donde ordenó al gobierno mexicano detener la migración en nuestra frontera o que se atuviera a las consecuencias con los aranceles de 5, 10 o hasta 15 por ciento.

Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre de 2020, unos meses antes de la famosa consulta del presidente AMLO que de aprobarse sería el 21 de marzo. Donald Trump, sin embargo, tiene varios flancos como el despido de algunos de sus colaboradores y desencuentros con la prensa como sucedió con CNN, el Washington Post y el New York Times; pero se comenta que lo más preocupante es la amenaza de un arancel de 25% a 300 mil millones de dólares de productos chinos; algo que sin duda se le podría complicar y le restaría muchos votos si decide ejecutar esa medida; aunque China, claro están, no se quedaría cruzado de brazos.

En México la política que el gobierno de AMLO está siguiendo no es la más conveniente; también ya tiene, a escasos siete meses de administración, varios flancos abiertos que le está costando rápidamente un desgaste y una caída en su popularidad. Bastará enumerar dos o tres para mostrar que el gobierno de la Cuarta Transformación no está llenando las expectativas y esperanzas que los mexicanos tuvieron: el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha sido exitoso y miles de estudiantes no han recibido el apoyo prometido, algunos miles más ni siquiera han sido censados; el apoyo al campo, en específico en el estado de Guerrero, donde AMLO prometió fertilizante gratuito a todos productores, no se ha cumplido; además, hay decisiones como la de construir el Aeropuerto en Santa Lucía que simplemente ya le van a comenzar a cobrar la factura, porque el gobierno, al tener una mala planeación del gasto público, ya no sabe de dónde agarrar recursos; incluso, se sabe que ya está cancelando algunos kilómetros del Tren Maya para ahorrarse algunos millones de pesos.

El clímax no político...

El programa “Fertilizante Gratuito” en Guerrero simplemente fue un engaño del presidente López Obrador, porque desde el mes de febrero en Ciudad Altamirano, en la región Tierra Caliente, el presidente prometió esa ayuda; hoy los campesinos están muy inconformes porque la temporada de lluvias y de siembra ya llegó y los apoyos con fertilizante o insumos agrícolas con semilla simplemente brillan por su ausencia.

Supuestamente el proyecto iba a beneficiar a 116 mil pequeños productores de maíz y hortalizas en las siete regiones de Guerrero, algo que incrementaría la producción de los cultivos y los ingresos de las familias del campo que habían sido abandonadas; el censo que la misma Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) elaboró, resultó un padrón de 401 mil productores y a la fecha el listado conocido de productores beneficiarios del programa del Fertilizante Gratuito es de apenas 40 mil.

Sin embargo, las mentiras no sólo fueron del presidente AMLO, pues también el Secretario de la SADER, Víctor Villalobos Aránbula, hizo lo propio, pues el 8 de mayo, en arranque simulado de la distribución del fertilizante en la ciudad de Iguala, se ofreció que el fertilizante iría acompañado con semilla y biofertilizante, en donde además se aseguró ya se habían hecho los estudios de suelo para usar los insumos y la semilla adecuada, lo cual es totalmente falso, lo han asegurado los campesinos quienes además han dicho que se les pretende repartir semilla desconocida por los productores y que no es propia de las regiones. Los afectados son más 360 mil campesinos, el gobierno de la 4T se sigue pelando con la corrupción y sigue creyendo que ahí está el mal mayor. Por lo pronto este miércoles 19 de junio, campesinos de Guerrero van a protestar y le van a pedir a López Obrador cumpla su palabra, porque parece que la pobreza y la miseria en que viven ya cerca de 100 millones de mexicanos, simplemente pasan de noche tanto a él como a su gabinete fifí. Por el momento, querido lector, es todo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---