Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

13 de junio, 11:56 am

Gobernadores del sureste avalarán plan militar en frontera sur; ¿y los pobres?

Se comenta que mañana, acudirán a Palacio Nacional, los gobernadores del sureste, de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Oaxaca, ya que se dará a conocer el plan de atención migratorio en la frontera, que contempla la instalación de centros de retención migratoria, como parte de los acuerdos para evitar la imposición de aranceles a México por parte de Estados Unidos. El encuentro será encabezado por el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y se espera también el arribo del equipo especial que encabeza el canciller, Marcelo Ebrard, quien coordina los trabajos para el despliegue de 6 mil efectivos de la guardia nacional en esa zona, que por cierto no ha llegado.

Se hablará de centros atención migratoria en una de las fronteras más porosas del mundo, pero también con altos niveles de marginación y pobreza que han acentuado a las poblaciones locales. La migración proveniente de Centroamérica es dolorosa porque detrás de los migrantes viene no solo el hambre, sino la violencia, pero los niveles de pobreza del sureste no están lejos de algunas de las zonas más marginadas de Honduras. De hecho, analistas refieren que la pobreza en Oaxaca es más cruda que la de Honduras.

No obstante, acudirán los gobernadores muy solícitos a dar fe y aval al plan de militarización de la frontera, acompañada de una promesa de apoyos sociales para concretar el plan de regulación migratoria “a la mexicana” que se prometió a Estados Unidos. ¿Saldrán los gobernadores con la dignidad intacta?

Y estando en el sureste del país, este día, Alejandro Moreno Cárdenas solicitó licencia absoluta para separarse del cargo como gobernador de Campeche. El anuncio fue confirmado a través de un video en redes sociales, en donde Alito, como se le conoce, busca entrar de lleno al próximo proceso de elección de la dirigencia nacional del PRI, como su presidente. Una persona joven

El clímax no político...

Por otra parte, de cara al proceso de renovación del PRI, el otro aspirante, José Narro Robles, advirtió a los priistas no deben caer en “en el error de legalizar la trampa y el acarreo”. Llamó a buscar que “el proceso que se organice no se convierta en la peor simulación de nuestra historia. El partido no lo merece”. El ex rector y ex secretario de salud afirmó que existe el riesgo de convertirse en un satélite del partido en el gobierno, en un partido testimonial o marginal. Así habló al respecto. Ambas personajes son nuevas figuras, pero con el mismo discurso ¿logrará pasar la prueba de fuego el partido con más experiencia como oposición y como gobierno?

Y en Guerrero, hasta ayer, campesinos de San Miguel Totolapan, seguían inconformes con el ayuntamiento y el centro de distribución de fertilizante, ya que exigen que se respete el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante gratuito. Según los reportes, los inconformes se trasladaron al centro de distribución donde se resguarda el insumo, y advirtieron que si el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, no se traslada hasta ese lugar para instalar una mesa de trabajo, bloquearían carreteras e impedirán que se siga distribuyendo el fertilizante.

Es la tercera protesta que se registra de varias que se avizoran. Al gobierno federal tampoco le está saliendo uno de los programas más necesarios para miles de campesinos en Guerrero. Por el momento, querido lector, es todo.

