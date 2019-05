Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

21 de mayo, 13:54 pm

PND no va al fondo de los problemas del país

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en estos días en análisis en la Cámara de Diputados, no considera las causas de la violencia, además de que no dice qué pasará con las policías estatales, es decir, no señala como van a realizar su trabajo, por ejemplo, con el combate a las drogas.

Ya iniciaron los foros de análisis en San Lázaro y se ha cuestionado de cómo y qué acciones se van a realizar en verdadero cambio en seguridad pública, si no se explican cuáles son las verdaderas causas que generan la violencia y luego por conclusión no se explica cómo atacarían esas causas que son las generadores de la violencia en México.

Y es que el investigador, Pablo Canada, ha señalado que lo que se necesita es fortalecer las instituciones de seguridad pública y que no era necesario que desapareciera la Policía Federal, además de que no se aborda qué sucederá con las policías en cada entidad federativa; algo que sin duda es clave, para una mejor estrategia en el combate a la delincuencia y violencia.

La mayoría de los gobiernos de los sexenios anteriores hablan del combate a la corrupción y la capacitación de la policía como ejes de su estrategia; por ejemplo Peña Nieto señaló como medida más efectiva para prevenir la delincuencia ampliar las oportunidades de estudio y empleo de la juventud y otros grupos vulnerables, incluso, se hablaba de que se debían mejorar los programas de prevención para atender y terminar con la violencia de género.

En la temática de seguridad nacional, se hablaba de un carácter multidimensional y no sólo se contemplaría lo que está relacionado con actos violentos; se enfatizaba que se debía transitar hacia un modelo de justicia e inclusión social que consideraba combate a la pobreza, educación con calidad, prevención y atención de enfermedades y promoción del desarrollo económico, social y cultural; bueno deseos que ya quedaron en el pasado.

En la estrategia que tiene AMLO como principal punto, es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, según garantizando empleo, educación, salud y bienestar; respeto a los derechos humanos y reformular el combate a las drogas buscando una alternativa a la estrategia prohibicionista, en la que el Estado mantenga bajo control las sustancias sólo de quienes ya padecen alguna adicción; y finalmente establece como punto clave la Guardia Nacional, asegura que no hay una corporación nacional de policía profesional que sea capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia.

Y aunque algunos funcionarios, como la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han salido a decir que el PND seguirá apegado a los intereses del país señalando que “Apostamos por un cambio de mentalidad en la vida pública, en la política y sobre todo, generar nuevas formas de vivir en México: con libertad, con posibilidades, con garantías de vida digna, sin violencia, con trabajo y con una economía fuerte”.

Lo cierto es que lo que se ve es todo lo contrario de lo que la funcionaria dice, pues las libertades cada vez son menos, y ahí está el presidente mexicano atacando una y otra vez a las organizaciones sociales llamándolas de intermediarias y corruptas; sin violencia y con trabajo, cuando en varios estados del país los asesinatos y la violencia están a la orden del día; y si hablamos de empleo o una economía fuerte, vemos que sus medidas de ahorro atacando la corrupción solo han generado más desempleo y no hay una economía fuerte en México.

Según expertos, en administración pública y Derecho, al PND le falta detallar cómo y con qué recursos van a alcanzar las metas que se plantea para el país durante el sexenio; incluso se habla de que el combate a la corrupción sólo se puede lograr en uno 50% cuando menos; el PND son sólo trazos y eso muy mal hechos de algo que pretende hacer el nuevo gobierno morenista; porque cómo se va a desatar algo sino hay educación o los mismo programas que el gobierno ya debió echar andar están fracasando, como el apoyo con el programa de Becas “Benito Juárez".

Un PND que no va a fondo y no detecta las verdaderas causas de cada problema de inseguridad, de falta de crecimiento económico y de los principales problemas del país, tendrá mucha dificultad para salir adelante y al mismo tiempo se puede ver su fracaso, pues las medidas ahí planteadas simplemente son anuncio de buenas acciones, sin sustento real para su ejecución y un mejoramiento real para México.

El clímax no político…

En Tamaulipas, como en todo el país, La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), encabezada por Flor Jesús Martínez, en conferencia de prensa informó sobre la protesta de este jueves 23 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Es de resaltar que la organización estudiantil llevó a cabo conferencias de prensa en las 32 capitales del país, debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha entregado las becas “Benito Juárez” y en reiteradas ocasiones se ha buscado respuesta para ingresar en el censo a los estudiantes.

En el caso de Tamaulipas cuentan con 750 alumnos en los diferentes municipios, servidores de la nación fueron a censar hasta el COBAT 23 “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, ubicado en la Colonia Vamos Tamaulipas, en Cd. Victoria, pero no terminaron, quedaron de regresar al día siguiente, sin embargo ya no volvieron.

La líder de la FNERRR comenta que la última vez que estuvieron en la Secretaría de Bienestar Social, los atendió el Secretario Particular del Delegado José Ramón, quien pedía disculpas, porque inició la veda electoral, y que ya no pueden hacer nada, a lo que los estudiantes no estuvieron de acuerdo, porque desde que inició el programa de becas “Benito Juárez” solicitaron se les censara, mucho antes de la veda electoral.

De los más de 35 mil estudiantes que integran la FNERRR a nivel nacional, de estos 17 mil ya fueron censados y únicamente seis mil son los que han recibido su beca. Por el momento, querido lector, es todo.

