Esténtor político

25 de diciembre

Antorcha canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas

Estamos a casi unos días de que termine el año y a unos días, también, de que se cumpla el primer mes del gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador y nuevamente volvió a dar mucho de qué hablar desde el día viernes 21 de diciembre, día en que se pretendía fuera aprobado el Presupuesto de Egresos para el primer año de gobierno; dicho presupuesto finalmente fue aprobado la madrugada de este lunes 24 de diciembre.

Y el tema dio mucho de qué hablar porque en las inmediaciones de la Cámara de Diputados se desató una fuerte protesta, que, aunque algunos medios y líderes políticos dicen que fueron más de 23 organizaciones, la realidad fue otra, pues sin negar que hubo otros grupos del PRD o incluso del mismo partido Morena, el grupo mucho más fuerte y con más presencia por el número de mexicanos que movilizó durante tres días, alrededor de 50 mil mexicanos, fue el Movimiento Antorchista o Antorcha Campesina como se le conoce comúnmente.

Todo comenzó el viernes cuando parecía ya cocinado el Presupuesto de Egresos, sin embargo, a Antorcha se le acusó de haber entrado violentamente a la Cámara de Diputados, algo que minutos después fue rechazado por el diputado Brasil Acosta en el mismo recinto. Ese día, la organización sí marcharía pero sería a las 4 de la tarde, la intención y el objetivo fue solicitar a los diputados que no se recortara el presupuesto para servicios y vivienda para comunidades marginadas del país.

El diputado antorchista fue enfático al señalar que los líderes «no queremos moches, queremos obras para el pueblo pobre: agua, drenaje, pavimentaciones, hospitales, eso es lo que nosotros queremos y aclaramos que no estamos haciendo aquí ninguna actitud violenta, se lo queremos dejar claro al pleno, al presidente de la mesa directiva y a la nación, que el Movimiento Antorchista es una organización pacífica que representa los intereses del pueblo pobre; si primero los pobres, eso lo queremos ver en el presupuesto».

Al siguiente día, sábado, todo subió de tono pues el viernes tras enviar a receso y retomar la sesión el sábado a las 12 del día las cosas no avanzaban mucho; la Policía Federal, ahora al mando de Morena, comenzó a agredir y a encapsular a los manifestantes, ahora sí, en su mayoría del Movimiento Antorchista. El mismo día se dejó un plantón permanente para seguir presionando y los diputados escucharan la representación de miles de mexicanos; sin embargo, hasta el sábado por la tarde nadie había escuchado realmente las peticiones.

La madrugada de hoy el pleno de la Cámara de diputados aprobó, en lo general y particular, el Presupuesto de 5.8 bdp y se ha dicho con reasignaciones en los rubros de campo y educación; según también lo dijo el mismo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, el documento fija un gasto neto total por 5 billones 838 mil millones de pesos, que es 23 mil 768 millones de pesos mayor al propuesto por el Ejecutivo.

Y es que luego de tres días de protestas el pleno de la Cámara de Diputados aprobó dicho Presupuesto con una votación de 312 votos a favor y 154 en contra y cero abstenciones, y además implicó la reasignación de recursos y éste ultimo hecho, le guste o no a los priistas y todos los grupos políticos, fue gracias la jornada de lucha de tres día que realizó Antorcha Campesina.

La manifestación de tres días de Antorcha fue la voz del verdadero pueblo, no del que dice que está con Morena o que está con otros grupos, por eso ayer mismo otra vez comenzaron a circular en redes sociales y en algunos medios ataques contra la organización que sólo repiten lo que ya se ha dicho en otros momentos, una nueva campaña contra la organización social más grande y mejor estructurada de México, con una membresía de 2 millones y medio de mexicanos.

La lectura mejor vista no sólo para los morenistas que ahora controlan el poder sino para los mismos priistas que están a punto de extinguirse no la deben dejar pasar. Para los primeros está claro que después de estos días ya se debieron dar cuenta que el sexenio puede ser pacífico pero sólo si no ignoran al pueblo, al verdadero pueblo que diariamente se organiza, educa y concientiza para que ya no sea maltratado, y ese pueblo se va aglutinando en Antorcha; el gobierno de Morena debió leer que si al pueblo se le quiere ignorar éste se levantará y hará lo que sea para que se respeten sus derechos y se le tome en cuenta, porque el recurso del presupuesto de egresos es recurso del mismo pueblo.

Los segundos, los priistas, también debieron darse cuenta que la única forma que tienen de seguir existiendo y de lograr hacerse escuchar es por medio del Movimiento Antorchista, porque ahí sí se tiene una fuerza social real que sea construido durante 44 años; sin ningún rubor político se comenta que hubo muchos acuerdos de priistas con el morenismo en esto del presupuesto, pero la reasignación de recursos no se hubiera dado sin el respaldo y la denuncia pública que Antorcha realizó.

Estos tres días fueron una primer prueba. Antorcha lleva existiendo 44 años, Morena apenas terminará de gobernar el país por un mes. Morena tienen todo el poder económico y político para demostrar que el lema de «Primero los pobres» es real, la demagogia aquí ya no vale, ya no sirve. Antorcha por su parte avanza aglutinando a más gente entre sus filas; y esto es porque sabe bien lo que son sus alas, aunque la rama cruja.

El clímax no político...

Los que siguen protestando este lunes 24 de diciembre son los trabajadores del Servicio de Administraciones Tributaria (SAT) de Guerrero frente a Palacio Nacional y es que los empleados han manifestado que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, realizó despidos injustificados; y aunque este lunes, una comisión fue recibida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para una solución, lo cierto es que es una muestra más de qué tan complicadas se pondrán las cosas para el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador para el siguiente año. Por el momento, querido lector, es todo.

