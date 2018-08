Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

16 de agosto, 11:33 am

La libertad de prensa en EU y en el mundo sigue siendo un sueño

Este miércoles al menos 200 diarios y publicaciones en Estados Unidos se unieron en el llamado para reafirmar la libertad de prensa y el valor del periodismo, según, independiente; esto se da en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a los medios de información como “enemigos del pueblo”. El principal promotor fue The Boston Globe, que en la semana anterior realizó un llamado para recitar a los lectores el valor de la prensa libre. Ayer miércoles, “The New York Times”, junto con otros periódico como “Sun Sentinel” o “The Star News”, se sumaron a esa convocatoria.

En su editorial, el diario comentó que algunos de los ataques más dañinos de 2018 provienen de funcionarios del gobierno y señala que “criticar a los medios de comunicación, por minimizar o exagerar las historias, por hacer algo mal, es totalmente correcto; sin embargo, también decía que “insistir en que las verdades que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la esencia de la democracia”. En el mismo trabajo se ha dicho que “llamar a los periodistas como el enemigo del pueblo es peligroso. Todo esto se da tras la hostilidad que el presidente gringo, Donald Trump ha tenido ante las noticia que no le gusta o que le incomodan.

Pero, ¿es que en verdad la prensa gringa está pidiendo libertad? Es sabido que no hay otro medio más sometido que la prensa, ya sea hablada o escrita, esto de acuerdo a los intereses económicos, políticos o ideológicos de grupos y fuerzas dominantes de una determinada sociedad. Se sabe también que la mayoría de los órganos periodísticos no son la creación de grupos que promuevan o impulsen la verdad y derecho de los ciudadanos a ser informados, sino propiedad de grupos específicos de poder, que procrean tales órganos informativos con el muy pragmático propósito de difundir sus propios puntos de vista y salvaguardar sus intereses políticos y económicos.

Entonces, ahora que un grupo de medios comienza a criticar a Donald Trump por su forma de dirigirse a ellos, no hay razón por qué ignorarlos, sobre todo porque los medios también tienen derecho de sobrevivir políticamente o como empresa periodística que son; pero las preguntas van a seguir, ¿por qué Trump ataca tanto a estos medios y los denigra? o, ¿por qué razón los está señalando como enemigos del pueblo?. Pero también vale la pregunta ¿El pueblo estadounidense está interesado en esta temática, o no pasará de ser una “polémica” entre el presidente gringo y los medios que no responden a sus intereses?

Cual fuera el caso, las sociedades siempre se han manifestado porque la prensa deje de ser, en Estados Unidos y en todo el mundo, una caja de resonancia de lo intereses y declaraciones y los puntos de vista de los poderosos económica y políticamente; cuando los medios dejen ser parte de una élite política y den espacio y voz a los marginados del mundo, la misma historia va a comenzar a cambiar poco a poco.

El clímax no político…

Colibríes y Ángeles Azules se unen. En Huitzilan de Serdán, lugar de colibríes, ahí en ese hermoso lugar de la Sierra Norte de Puebla se realiza la Feria Patronal 2018, durante una semana se realizan eventos culturales, deportivos y recreación para miles de habitantes de la zona. Ayer miércoles 15 de agosto fue el día principal y se reunieron alrededor de 15 mil asistentes, pero los organizadores comentan que durante la semana que dure la feria se reunirán entre 35 y 40 mil visitantes; es, pues, una feria que está dando mucho y refleja el trabajo social, económico y político que se realiza en la entidad.

Huitzilan ha sido noticia en el último año por el artero asesinato del presidente municipal, Manuel Hernández Pasión, por un grupo de sicarios, que presumiblemente fueron contratados por gente muy cercana al alcalde de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato; sin embargo, la Fiscalía del Gobierno del Estado de Puebla y el propio gobernador estatal, no han hecho nada para castigar a los autores intelectuales de este crimen político.

Huitzilan ha tenido desarrollo impresionante: escuelas, unidades deportivas, clínicas de primer nivel, arte y cultura para todos; es la segunda cuna del Movimiento Antorchista, pero en la Sierra Norte del Estado de Puebla. La fiesta patronal de este año, es una muestra de ello, hay concursos y eventos que rescatan lo tradicional como los frijolitos enchilados o las danzas autóctonas, donde se alcanza a ver que no se ha perdido la cultura. Clima agradable, pueblo y gobierno organizados para progresar en todos los aspectos es Huitzilan. Ahí donde los colibríes están de fiesta y por la mañana, los Ángeles Azules se retiraron esta mañana, pues anoche, amenizaron el jaripeo y el baile huitzilteco. Por el momento, querido lector, es todo.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---