Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

15 de agosto, 11:21 am

Van dos foros fallidos y las sorpresas van a seguir.

Apenas ha transcurrido un mes y medio tras la elección del 1ro. de julio y faltando 3 y medio para que tome posesión el nuevo gobierno morenista, y siguen sucediendo cosas, que aunque parecen sencillas, no es fácil describir su verdadero fondo y que es lo que se pretende con tales o cuales acciones; pero lo preocupante, quizá de esto, es que ya comienzan a verse pequeños brotes de inconformidad y que el gobierno electo con ya casi la totalidad de su gabinete formado, tendrá la tarea de mediar y de ponerse de acuerdo con esos actores políticos.

Ayer se realizó el 2do. Foro para la Pacificación y Reconciliación, foros que fueron convocados por López Obrador para pedir, según, la opinión de la ciudadanía; pues el de ayer también fue literalmente reventado con las víctimas de la violencia en el país, la sede fue en Morelia donde el ex líder de las autodenfesas y el mismo secretario de Seguridad Pública del estado, abandonaron el recinto; recordemos como en Ciudad Juárez, donde estos foros un grupo de víctimas protestó ante el presidente electo y rechazó su plan de seguridad.

Los asistentes en aquella ocasión dijeron que se tiene que hacer justicia y negar el perdón como estrategia de pacificación; pero el presidente electo, montado en su propuesta, sigue invitando a la ciudadanía a que es necesario perdonar; pero ya ayer, en este segundo foro, Alfonso Durazo dijo que los primeros logros en materia de seguridad se comenzarán a ver hasta dentro de 6 meses, es decir, hasta junio de 2019; además se ha estado manejando que primero se va a «preparar» a la policía y que se le va a instruir de cómo debe realizar su tarea.

Tanto los mentados foros para la pacificación del país, la descentralización de las dependencias federales y la implementación de 32 delegados, son tres temas que ya comienzan a tener algo de inconformidad. Por ejemplo, en relación con los 32 delegados el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que su administración no va a permitir que ningún funcionario federal ejerza funciones, que sólo le corresponden a la autoridad estatal y la sentencia fue muy clara «no es en un ánimo de pleito, pero no vamos... a permitir que se quieran generar poderes por encima de los poderes públicos... Está perfectamente establecido que Jalisco es un Estado libre y soberano, que somos parte del pacto federal y que está establecido que en el estado gobierna el Gobernador. No hay nada que interpretar».

Entre los políticos ya se comenta que el de Jalisco podría ser el primer caso, pero que se podría detonar en otras entidades; porque el control que pretende tener López Obrador, desde el gobierno, va más allá de sus intenciones de que los programas de apoyo lleguen directamente a la gente, es claro, o al menos así se interpreta aunque se quiera negar; ellos, el gobierno que entrará, quieren tener un gobernador alterno, alguien quien compita con cada gobernador estatal y al cuál le pueda ir compitiendo, es más, eso suena ya a una «imposición» de candidatos a gobernador para las siguientes elecciones; sólo habrá que esperar un poco de tiempo para comprobarlo.

El clímax no político...

Nuevamente pega aumento en casetas a mexiquenses. El pasado fin de semana, la empresa OHL incrementó las tarifas en las casetas en un 5 y 10 por ciento a lo largo de 110 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense, el cual conecta oriente, poniente y norte de la zona metropolitana del estado de México.

Esta es la segunda ocasión en el año que se aumentan las tarifas del Circuito Exterior, la primera ocasión fue en el mes de febrero cuando el incremento fue de 6.2 por ciento en el recorrido total que conecta con las autopistas México-Querétaro, Chamapa-Lechería, México-Pachuca, México-Tuxpan, Peñón-Texcoco y México-Puebla. ¿Será que la recién nombrada delegada del gobierno de AMLO en el Estado de México, Delfina Gómez, va a hacer algo para que esto no suceda más?. Por el momento, querido lector, es todo.

