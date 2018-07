Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

14 de julio, 10:17 am

Comitiva de EU dejó huella, pero solo para marcar dominio económico y político

La visita de la comitiva de Estados Unidos, encabezada por Mike Pompeo a México; dio como resultado poner en la agenda tres temas: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la separación de niños migrantes de sus padres, la seguridad en la frontera, además de realizar un frente común entre el presidente actual Enrique Peña Nieto y el gobierno entrante del morenista López Obrador.

Pero aunque la reunión se dio de manera oficial, la sensación que se tiene y que se comenta entre algunos políticos es que el gobierno de AMLO se maneja como si ya fuera el gobierno actual y las decisiones fueran de él; tanto es así que al concluir el sexenio de Obrador se podría hablar, no de un gobierno de 6 años, sino de 6 años y medio. ¿Lo piensa usted así, caro lector de Esténtor?

Y es que, aunque el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que en las mesas de diálogo con representantes del gobierno estadounidense prevalecía el entendimiento y no el sometimiento, la visita de funcionarios del gabinete de Donald Trump son una muestra de la alineación que va tomando México con el nuevo gobierno, que todo mundo cree, será de “izquierda”.

El combate a organizaciones delictivas trasnacionales, epidemia de opioides en las tensiones comerciales de los EU, la migración sin autorización legal, así como el Tratado de Libre Comercio, son las prioridades para aquel país; sin embargo, nuestra prioridad debería ser independencia total, verdadera y definitiva, en lugar de estar sometidos comercialmente, como ahora, en un 80 por ciento. Entonces, México tendría que valorar cómo se concreta nuestra política exterior, en donde también se ha hablado de voltear hacia Asia, que puede fortalecer un tratado vigoroso con AL o bien que China puede ser un aliado importante, pero todos estos temas chocan con la política exterior de EU y, ya se ve también, con la política externa que «desea» Obrador.

De ahí que la política que México debe seguir con el país vecino seguirá siendo una prueba fehaciente de ese matiz de «izquierda» que busca la nueva administración; pero la visita este viernes de la comitiva estadounidense deja huella política, aunque sólo sea para marcar dominio económico y político.

El clímax no político…

Tras el secuestro del alcalde panista electo de Ciudad Mier, Tamaulipas, Roberto González Hinojosa, que fue alrededor de las 7 de la noche del jueves 12 de julio según medios locales, se deja ver nuevamente el grado de inseguridad y violencia que se vive en el estado y que las autoridades locales no han podido atacar; pero al parecer la ola de violencia no sólo es en ese estado del norte, sino también en estados como Michoacán, donde don Silvano Aureoles no ha podido implementar medidas para contrarrestar este mal que tanto afecta a la ciudadanía.

Pero las cosas también se podría poner color de hormiga en la misma Ciudad de México, ¿recuerda usted aquellos cuerpos que esparcieron en Reforma?; pues se ha comentado que eso sólo fue una de las primeras señales de que en la Metrópoli la situación se está saliendo de control y el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, no sabe qué hacer; vaya tareita que le dejará a la nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por el momento, querido lector, es todo.

