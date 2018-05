Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Oivos

La Crónica de Chihuahua

30 de mayo, 09:12 am

Inteligencia Artificial podría predecir tipo de protestas... ¿Y no podría predecir a los malos gobernantes como el de Pachuca y GAM?

Este martes se difundió una información cuyo título llamó la atención de Esténtor, la nota en cuestión es: «La Inteligencia Artificial podría predecir protestas violentas con ayuda de Twitter». En el cuerpo del texto se dice que un equipo de investigadores del Instituto de Cerebro y Creatividad de la Universidad del Sur de California ha desarrollado un sistema de “Inteligencia Artificial” que podría predecir si una protesta se volverá violenta, y esto sería posible de acuerdo a las publicaciones que hacen, en redes sociales, los que se manifestarán.

Según el mecanismo, se analiza el contenido de lo que se publica y el sistema hace que se prediga el tipo de protesta. Tras realizar una prueba piloto en donde se alimentó el sistema con 18 millones de tuits durante las protestas de Baltimore hace 3 años, en 2015, que estallaron después de que un joven afroamericano cayera en coma y muriera a causa de una detención por parte de la policía. La conclusión, tras el análisis de la asociación entre la tasa de arrestos y los tuits que hablan sobre asuntos morales, es que la cantidad de publicaciones que contenían este tipo de lenguaje se duplicó en los días en que se dieron los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Con lo que se llamó efecto «Cámara eco» se dice y se muestra, en el estudio que ya se publicó, que algunas personas observan que otros usuarios de su círculo social comparten su discurso moral, y ahí, es probable, que se consideren ataques violentos contra sus oponentes; según esto, esa herramienta podría predecir en tiempo real los enfrentamientos en futuras protestas y que las autoridades puedan considerar una organización (¿más policía acaso?) diferente durante las manifestaciones para garantizar que sean pacíficas.

Parece que la tecnología, las redes sociales y la incorporación de nuevas herramientas cada vez nos sorprenden más, pero estos instrumentos también deberían usarse contra los políticos, gobernadores, diputados, senadores y, ahora, a todos los candidatos que andan ofreciendo las perlas de la virgen a la población, a lo mejor así se podría predecir también (que no es muy difícil) cómo será su gobierno una vez que se encumbren en el poder. A lo mejor México se tendría que quedar sin gobernantes en este momento.

Y hablando de malos gobernantes, si este sistema de predicción se lo hubieran aplicado a los pachuqueños o a los habitantes de la Gustavo A. Madero, la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán y el delegado de GAM seguramente no estarían en ese puesto por la mala y pésima acción en sus administraciones.

En el primer caso, hoy se cumplen 36 días de plantón de antorchistas pachuqueños porque Tellería Beltrán no da la cara ni atiende las demandas de diversas colonias de Pachuca, demandas muy sentidas de la gente como electrificaciones, aguas potables, apoyos educativos, apoyos a vivienda, todos ellos encaminados a mejorar la calidad de vida de miles de pachuqueños; en Pachuca pues, simplemente no se atienden las necesidades de la población.

Nos comenta la líder social Netzery López que la alcaldesa tiene una postura equivocada y de oídos soros con la población que representa Antorcha, y aseguró que el plantón seguirá y, si es necesario, permanecerá hasta que concluya la administración panista. Ya se comenta además, que las buenas intenciones de Tellería cuando entró al cargo quedaron atrás y que se ha topado con pared y que los errores de su gestión se han extendido tal como se ve con la mala acción policiaca, el incremento de la inseguridad y la represión contra comerciantes y sus líderes.

Pero todo parece indicar que los errores, desatinos y el incremento en malas decisiones al interior de la alcaldía pachuqueña se debe a la intromisión de Daniel Ludlow Kuri, esposo de la presidenta, que por cierto ahora anda muy acaramelado buscando nuevamente una diputación federal y nos comentan que en esa campaña se podrían estar usando recursos de la mismísima alcaldía que controla su esposa... será esta la explicación de por qué sólo destina el 3.49% del presupuesto de Pachuca a obra social. Así, los rumores ya son muy grandes de que la pareja ha convertido a Pachuca un rehén de intereses políticos.

Y en la delegación Gustavo A. Madero, en la gran Metrópoli, esa que comanda aquel político que hace unos meses le llamaron el «Delegado del millón», porque por menos de esa cantidad no autorizaba levantar las cláusulas de obras. En esa demarcación este miércoles protestarán al menos 300 estudiantes porque el delegado no cumplió compromisos adquiridos con los jóvenes. Los organizadores nos comentan que ya va más de un año de que el Director de Gobierno, Jorge Luis Zamorano Martínez y el ahora ex delegado, Víctor Hugo Lobo Román, se comprometieran a resolver demandas esenciales para los alumnos de la Secundaria Wenceslao Victoria Soto, la Preparatoria Lázaro Cárdenas y 6 de Junio, ubicadas en esa zona.

Las promesas y buenas intenciones, como con la alcaldesa de Pachuca se acabaron y se han quedado en el olvido y las condiciones de estas instituciones cada día se tornan más difíciles porque se carece de servicios básicos y los alumnos son los más afectados por esta problemática, pero esto parece no importarles a estos funcionarios; en Gustavo A. Madero no se apoya a la educación y no se cumple la palabra de los funcionarios.

Ahora, además de ser considera la delegación más corrupta tal y como lo comentó José Luis Beato, ex dirigente en la Ciudad de la Coparmex, ahora será la más ineficiente y las más incumplida; pues a los casos de extorsión que había y que seguramente siguen existiendo, sobre todo en la construcción de vivienda, donde las autoridades delegaciones pedían decenas de miles de pesos para continuar sus obras, se le sumarán otros problemitas, que parece, en tiempos electorales, no caen nada bien.

El clímax no político...

Quién sí anda movidito es el reconocido cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar, quien este martes reclamó a empresarios la falta de apoyo a los migrantes mexicanos, esto en el contexto de que el presidente gringo ha arremetido contra nuestros paisanos con “un odio injustificado". En una misiva que dirige a Luis Robles, presidente de Bancomer México, y a Adolfo Albo, Jefe de Gabinete de la Presidencia de BBVA, el director de cine lamentó que no se haya colaborado en la realización de la obra Carne y Arena que mostraría las adversas condiciones que viven los migrantes.

Y quien también anda desatado es López Obrador, pues tras una carta que el presidente de Grupo México, Germán Larrea, dirigió a sus empleados en donde expone la preocupación por el panorama electoral y en donde les llamó a votar con inteligencia y no con enojo, AMLO inmediatamente arremetió contra Larrea y le dijo traficante de influencias; pero si tanta seguridad tiene Morena y Obrador de que van arriba en las encuestas por qué condenar y arremeter contra alguien que es libre de expresar lo que desea. Por el momento, querido lector, es todo.

