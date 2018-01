Espectacular, el eclipse con super luna «azul» y «de sangre»

**El eclipse fue visible entre las 2:51 (hora de Tijuana, que fue donde entró al territorio nacional), hasta las 5:51, que fue cuando se vio en Chetumal, Quintana Roo.

La Crónica de Chihuahua

31 de enero, 08:30 am

Se trata de un evento casi sin precedentes que une simultáneamente tres fenómenos celestiales al mismo tiempo: el eclipse lunar total, la superluna y la luna azul. En imágenes, cómo luce la gran coincidencia histórica que no ha sido visible en América del Norte desde el 31 de marzo de 1866.

Millones de personas disfrutan este miércoles del «eclipse total de la superluna azul», un fenómeno visible principalmente desde Norteamérica, Asia y Oceanía. En México, el eclipse fue visible entre las 2:51 (hora de Tijuana, que fue donde entró al territorio nacinoal), hasta las 5:51, que fue cuando se vio en Chetumal, Quintana Roo.

Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se encuentra entre el sol y su satélite, lo que —a diferencia de los solares—, es visible desde cualquier lugar del mundo, siempre que la luna esté sobre el horizonte en el momento del eclipse.

En este caso en particular, el fenómeno se destaca por la coincidencia de tres características que no ocurren simultáneamente desde el 30 de diciembre de 1982, donde fue visible en Europa, África y en el oeste de Asia. Por su parte, este suceso no ha sido visible en América del Norte desde el 31 de marzo de 1866, hace casi 152 años.

