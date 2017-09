Escuelas en la Parral Vive, toda una comunidad involucrada

** Padres de familia y profesores que dan su tiempo sin sueldo, instalan en casas del fraccionamiento obrero a la orilla de la ciudad, una escuela primaria, una secundaria y un telebachillerato.

La Crónica de Chihuahua

6 de septiembre, 17:00 pm

El presidente municipal de Parral se compromete a equiparlas y a buscar terreno para construir locales.

Parral, Chihuahua.- En el fraccionamiento Parral Vive, a la orilla de la ciudad, toda una comunidad se volcó para que los niños y adolescentes del lugar pudieran ir a la escuela, encabezados por colonos, activistas y dirigentes antorchistas.

En las casitas del populoso fraccionamiento obrero están instaladas una telesecundaria y un telebachillerato. La primaria opera en “trailas” afuera de las humildes casas. En Parral Vive hay 570 viviendas al 90 por ciento de ocupación; 100 de esas familias son antorchistas.

Para que funcionen, la “complicidad” de toda la comunidad ha sido providencial. Iniciado originalmente por colonos antorchistas este proyecto obligatorio pues de otro modo los niños simplemente no iban a poder estudiar – están más cerca de Santa Bárbara que de las colonias con las escuelas, para moverse se requiere dinero, la principal dificultad pues no es que brote de la tierra en esta como en muchas concentraciones urbanas y rurales del país -, se agregaron padres de familia de una primaria que corría el riesgo de perecer si no era respaldada por más brazos, maestros sin sueldo y que hasta de su vehículo – los que tienen – disponen para transportar a los niños.

El telebachillerato, para que pudiera operar, fue autorizado por el coordinador de zona y por el inspector de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD); la telesecundaria tiene clave al igual que la primaria, pero en el caso de esta última el principal problema es el sobrecupo ya que las clases se dan en la traila y cuando el personal de una escuela de la localidad de Punta Alegre, muy cercana a Parral Vive, literalmente se llevó a varios de los muchachos para que no acudieran a esta escuela, los colonos pidieron el apoyo de antorchistas de la zona para que pudieran sobrevivir a la amenaza de desaparecerlos, porque los que qusieron socavar la escuela aprovecharon la situación de carencias en que se encuentran.

Finalmente, los 8 jovencitos que lograron llevar a la escuela de Punta Alegre regresaron a la escuela de la traila, con 4 niños más pues, aunque con limitaciones, la calidad de estos profesores que educan y no nada más enseñan, se impuso. También el tesón de Antorcha, comunidad, colonos y alumnos, pues lograron que el Ayuntamiento de inicio equipe la escuela, a lo que se comprometió el presidente municipal Alfredo Lozoya Santillán, “y el alcalde a lo que se comprometió también fue a buscar la manera de que el municipio done el predio para que podamos construir las escuelas, que es lo que necesitamos para que estudien nuestros niños y jóvenes en condiciones dignas”, indicó el responsable del Trabajo en el Seccional Parral-Jiménez, Marco Antonio Martínez Soto.

