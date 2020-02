Es muy importante la cultura y brindarle al pueblo una educación artística: Antorcha

** "... Actualmente la sociedad en general, no practica ninguna de las bellas artes y es una herramienta fundamental para la educación y sensibilización ...para Antorcha es fundamental y por eso la promovemos en todos los niveles educativos, en pueblos, entre las amas de casa, obreros, campesinos y más”.

Puebla, Puebla.- Catalina Flores Ortiz, responsable de la comisión cultural de Antorcha en Puebla, informó en entrevista que por 2ª ocasión consecutiva se están realizando los talleres artísticos en el Instituto de Artes Macuil Xóchitl, en los días 15 y 16 de febrero.

Mencionó que “para Antorcha es muy importante la cultura y brindarle al pueblo una educación artística que en ningún otro lugar se les brinda, actualmente la sociedad en general, no practica ninguna de las bellas artes y es una herramienta fundamental para la educación y sensibilización, entonces para Antorcha es fundamental y por eso la promovemos en todos los niveles educativos, pueblos, a las amas de casa, obreros, campesinos y más”.

En los talleres se están impartiendo 7 disciplinas, pintura, música, danza y baile, teatro, oratoria y poesía, en las cuales se está trabajando el aspecto teórico y práctico, para formar a jóvenes y especializar a los maestros con lo que se cuenta y así se pueda brindar una educación artística de calidad.

Flores Ortiz mencionó que todos los maestros que están impartiendo los talleres son de alta calidad, especializados cada uno en su área: “tenemos alrededor de entre 30 y 40 maestros impartiendo estos talleres, cada uno con alto conocimiento y tenemos alrededor de 300 alumnos de todo el estatal, teníamos programados 200, pero este año son más los que quisieron acudir a algún taller artístico, el cual no tiene ningún costo”.

De igual manera mencionó que el actual gobierno federal y estatal, ha hecho recortes a la cultura, negandoles a todos el derecho a la cultura y de tener alguna beca en la rama cultural. “Los recortes que está haciendo el gobierno federal y estatal, nosotros sabiamos que esto no iba a cambiar, la intensión del gobierno no es educar al pueblo, no nos sorprende, pero nosotros no podemos estar de brazos crusados, tenemos que tomar medidas en este asunto que es de gran importancia y Antorcha, por eso se preocupa en promover el arte y la cultura en toda la gente” dijo.

Por último, indicó que “a los que les guste practicar el arte, se unan al Movimiento Antorchista, ya que somos las única organización que se preocupa por llevarle la cultura a la gente que menos tiene, esperen las próximas convocatorias para que sean participes de estos grandes eventos que organiza la comisión cultural estatal y nacional”, finalizó.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---

Publica tu opinión aquí: ¿Quién es usted? Su nombre Su dirección de correo electrónico Su mensaje Texto de su mensaje (obligatorio) Este formulario acepta atajos SPIP [->url] {{negrita}} {cursiva} <quote> <code> código HTML <q> <del> <ins> . Para separar párrafos, simplemente deje líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío : Por favor, deje este campo vacío :