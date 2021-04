Entregan 52 mil firmas al Congreso, tabasqueños inconformes por inundaciones

La Crónica de Chihuahua

22 de abril, 05:47 am

Diputados presentarán punto de acuerdo sobre un Plan Hídrico Integral la próxima semana.

El Comité por un Nuevo Tabasco Sin Inundaciones entregó hoy 52 mil 130 mil firmas de tabasqueños que fueron víctimas de las inundaciones de 2020, pero que no han sido apoyados por las autoridades estatales ni federales, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador en varias visitas a la entidad.

Los tabasqueños fueron recibidos por la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la legisladora Mariana Rodríguez Mier y Terán, y el Diputado Brasil Acosta Peña, quienes se comprometieron a presentar una punto de acuerdo la siguiente semana con las tres demandas fundamentales de los tabasqueños: un plan hídrico integral para evitar futuras inundaciones en Tabasco; infraestructura hidráulica sanitaria de caminos y puentes, y que no haya excluidos en los apoyos entregados por el Gobierno Federal para los inundados.

Marco Antonio Lázaro Cano, presidente del Comité por un Nuevo Tabasco Sin Inundaciones explicó que desde hace varios meses han intentado tocar puertas en las instancias del gobierno de Adán Augusto, pero todas las dependencias les han cerrado las puertas, por lo que se ven obligados a acudir hasta la Ciudad de México para pedir la intervención del Gobierno Federal y de la Cámara de Diputados.

“Son varios miles de familias tabasqueñas que fueron afectadas y que no fueron beneficiadas, hoy traemos 52 mil 130. El gobierno federal declaró cerrados los programas de apoyos, de los 10 mil pesos y de enceres domésticos, pero eso no es cierto, hay miles de familias afectadas que no fueron censadas o si fueron censadas no fueron apoyadas”, dijo Lázaro Cano.

“Nos dijeron que nos iban a avisar, nos dieron un teléfono, pero no sirve para nada ese número, nos cansamos de estar llamando y nunca nos contestaron. Fuimos a las oficinas y ¿qué hicieron?, nos cerraron la puerta, nos dijeron que ya no había censos, nos tomaron a locos, pero cuando estaban buscando el voto, ahí sí estaban pendientes. Hoy no nos dan la cara”, denunció Valdemar García Salvador, uno de los afectados.

Por la mañana, una comisión de cien personas de dicho Comité realizaron un mitin a las afueras de Palacio Nacional, para solicitarle a López Obrador una audiencia para externarle sus inconformidades y sus demandas. “Cuando nos pidió el voto, no se lo negamos, al contrario, se lo dimos, pero hasta el día de hoy no tenemos el apoyo con usted. Le hacemos un llamado para que nos tomen en cuenta porque nosotros no fuimos censados, todo lo perdimos, somos gente de bajos recursos y no tenemos para comprar cosas, somos muy humildes”, dijo frente a Palacio Nacional la señora Marli Molina Moha, tabasqueña que, a pesar de no poder caminar, se presentó en la mañanera, pues sus necesidades son muchas y la atención de las autoridades, poca.

En ese momento la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a escuchar sus demandas y darles solución. Por lo que les programó una nueva reunión para el próximo viernes con el representante de Segob en Tabasco, Armando Aurelio Chávez Rivera.

Marco Antonio Lázaro Cano dijo que se regresarán a Tabasco con la esperanza de que se tomen en serio las demandas de los tabasqueños y se dé una respuesta inmediata a su problemática. Pero que de no ser así, advirtió, se verán obligados a regresar en mayor número y realizar manifestaciones más grandes para que su voz sea escuchada.