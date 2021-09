En PEF 2022, AMLO prioriza mega obras y recorta a vivienda y educación

**Obras faraónicas propias del proyecto del presidente, reciben presupuesto puntual más aumentos significativos, pero no así los rubros de obra social comunitaria.

En la propuesta que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados, el presupuesto para el próximo año prioriza a sus proyectos, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucia y Dos Bocas.

En el mismo sentido, busca destinar mayor presupuesto para sus programas sociales. Y al mismo tiempo, aplica recortes a rubros que permitirían un mejor desarrollo de los mexicanos, como vivienda, educación, salud e inversión pública.

Además, la asignación de recursos para las entidades, se programó con una clara intención política, pues a mitad de sexenio, aumenta el presupuesto.

Después de que la pandemia por Covid-19 obligara a niños y jóvenes a abandonar la escuela por la falta de conectividad y el regreso a las aulas en plena tercera ola de contagios, el Paquete Económico para 2022 prevé un gasto de 883 mil 929 millones de pesos para el sector educativo, equivalente al 3.1% del PIB de México, sin embargo, esto representa el gasto más bajo en los últimos 8 años con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, A.C.)

La dependencia también destaca que a más de un año de que las escuelas optaran por la modalidad en línea, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no atendió las demandas de infraestructura básica necesarias, por lo que al finalizar el ciclo escolar 2020-2021 una de cada 10 escuelas no contaba con electricidad y una de cada 4 no tenía acceso a agua potable.

En el documento “Implicaciones del Paquete Económico para 2022”, del mismo organismo, se detalla que el gasto proyectado para el ejercicio fiscal 2022 para este sector aún tiene pendientes como es el caso de la Reforma Educativa de 2019 y las consecuencias post pandemia.

En cuanto al gasto por alumno se tiene una reducción por la tendencia negativa del presupuesto y el aumento de matrícula en todos los niveles desde 2016. Para 2022 la educación básica crecerá 3.8% real por la contracción de alumnos de ese nivel y en el caso de la educación superior, a pesar de declararse obligatoria, el gasto ha caído desde 2016.

Con respecto a los programas prioritarios del presidente López Obrador, las becas para el Bienestar Benito Juárez presentan un aumento de 3.2%, equivalente a un presupuesto total de 67 millones 100 mil pesos (34 millones 500 mil pesos en el nivel medio superior y 33 millones 200 mil pesos en educación básica) de los 364 millones 500 mil pesos que recibirá la SEP.

Sin embargo, tras el regreso a clases presenciales, la Secretaría de Hacienda no precisa algún presupuesto específico para equipar escuelas con infraestructura adecuada y evitar más contagios que ponga en peligro la vida de los niños, niñas y jóvenes.

El Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) revela que mientras los programas sociales prioritarios de AMLO a penas aumentan 1.2 mil mdp, el gasto en el Tren Maya aumenta 26 mil mdp y para la Guardia Nacional 27 mil mdp, por lo que urge recuperar la cobertura de programas sociales que se tenía en los hogares en pobreza y pobreza extrema en los sexenios anteriores.

Asimismo, cuestiona la falta de evidencia del “beneficio social” al aumentar presupuesto a los megaproyectos del Ejecutivo y no apostar por un plan de recuperación económica como propuso Gerardo Esquivel, Subgobernador del Banco de México, en abril de 2020.