En 2020 Bartlett fue notificado sobre inseguridad en mina colapsada; no hubo respuesta

En octubre de 2020 Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibió una carta por parte de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), con fotografías sobre las condiciones en las que se encontraba la mina de arrastre que colapsó este viernes.

A través de la cuenta de Twitter @PASTADECONCHOS, se difundió el siguiente mensaje:

“¿Recuerdas estas fotos @ManuelBartlett? Te las entregamos en un sobre pidiéndole que atendiera esta situación para no acabar en una desgracia. Nunca nos respondió“.

En el tuit agregan la misiva que fue entregada al titular de la CFE, en la cual le recuerdan que la OFPC y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, llevaron el caso de Pasta de Conchos ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con fecha del 23 de octubre de 2020, la carta también trae a cuenta con urgencia las “condiciones deplorables” en las que trabajan los mineros en las llamadas “cuevas de arrastre”.

“Adicionalmente (…) hay otro tema urgente, el cual constituye además una obligación del gobierno para con todos los mineros: la no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón”.

“Como muestra de lo anterior, con esta carta le entregamos unas fotos que tomamos el pasado lunes 12 de octubre en unas cuevas de arrastre. Corresponden a dos empresas que han firmado contratos con CFE y extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene. No había agua potable para los trabajadores; estaban en tenis, sin equipo de seguridad; no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, auto-rescatadores y los trabajadores no sabían si los tenían registrados en el IMSS”.

“Dicha situación que se repite a lo largo de la región -Coahuila- se debe a que se ha permitido durante décadas que los empresarios operen sin cumplir con las leyes, incluso sin tener minas o coyoteando carbón de minas clandestinas”.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó este sábado que fue rescatado el cuerpo sin vida de Mauricio Cortez, trabajador de la mina colapsada en municipio de Múzquiz, Coahuila.

A través de la cuenta de Twitter de la Protección Civil nacional expresaron el pésame a la familia del trabajador fallecido. El gobierno federal “continúa trabajando ininterrumpidamente en las labores de búsqueda y rescate de los mineros restantes“.

La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) confirmó el deceso de Mauricio Cortez a través de redes sociales.