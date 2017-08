Emilio Lozoya no se va a fugar, hoy dará conferencia: abogado

**Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya señaló que su defendido no se va a fugar porque no es responsable de nada.

17 de agosto, 07:55 am

Javier Coello Trejo, indicó que este jueves, Lozoya en punto de las 18:00 horas dará una conferencia de prensa en donde dará la cara porque no tiene nada que ocultar; en tanto al mediodía acudirá ante la PGR.

Ante las acusaciones por el caso de Odebrecht, el abogado recordó que desde el pasado mes de mayo, se solicitó al Procurador General de la República (PGR), por escrito, donde Emilio Lozoya le señala que han salido algunas columnas sobre el caso, por lo que se pone a su disposición, vive en México y le indica su dirección de trabajo.

Dijo que además se acreditó su domicilio, «obviamente la oficina del señor Procurador nos contesta y nos dice, tenga usted la plena seguridad que se respetarán sus garantías, pero no tenemos ahorita elementos para citarlo».

Agregó que posteriormente se entrevistó con algunos funcionarios del área y le indicaron que para qué citaban a su defendido si no tenían nada. «No hay nada que impute al licenciado Lozoya, se está haciendo una investigación, porque de todos los mexicanos presentó una denuncia en donde nos pide que investiguemos si los contratos dados a esta empresa, son bien otorgados o no, en eso estamos. Hemos citado a algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos en donde nos han explicado todo el tema del desarrollo de los contratos».

Javier Coello Trejo, indicó que el pasado viernes Emilio Lozoya le llamó para decirle que le llegó un mail de un periodista que le señala que tiene muchos datos y que lo va a publicar con los medios de comunicación, de que recibió sobornos.

«Yo me comunico con el periodista, Ignacio Rodríguez y le invito a que vaya a mi despacho; va Ignacio y Alejandra Xanic, y ahí me sorprendió porque me empiezan a decir que tenían las carpetas y videos, y había tres funcionarios que imputaban a Emilio Lozoya, incluso yo anoto lo que ellos me están diciendo, les contesto de que no es una prueba fehaciente el hecho de que tres testigos protegidos declaren».

Indicó que la información fue publicada incompleta en Proceso, posteriormente fue subida a las redes sociales, por lo que se desató una avalancha de especulaciones, de mentiras de diversos medios de comunicación.

Apuntó que el pasado lunes 14 de agosto le llegó un citatorio como imputados; habló con Emilio quien tomó la decisión de salir a dar la cara, «le dije cuando nos enteremos de lo que hay en el expediente, hay que salir a dar cara, porque ni ere un ratero, ni eres un delincuente, ni mucho menos, y me dijo adelante».

Aseguró que van muy tranquilos ante la PGR, porque no tienen por qué no, y respecto a un amparo, indicó que sería perder el tiempo, mentirle al cliente, porque no hay nada por lo cual les puedan hacer una jugarreta, gracias a que el Nuevo Sistema de Justicia, es defensita.

Agregó que una orden de aprehensión la tiene que dictar un juez de control y para eso necesitan solicitársela, pero acreditar que Lozoya no vive en México o se ha fugado.

Coello Trejo, resaltó que conoce el Procurador y el Subprocurador son gente correcta, por lo que acudirán tranquilos a enterarse qué dice la carpeta de investigación, qué pruebas hay, y se van a reservar el derecho de conformidad al 20 constitucional, analizarán.

Aseguró que tendrán que probarles si Emilio Lozoya recibió dinero, porque no hay una sola prueba de lo que conoce; dijo que ahora hay todólogos, por lo que pregunta a los especialistas si algunas vez se han enfrentado a un Tribunal, y si conocen el Código Penal Federal, y si conocen el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial.

El abogado dijo que les puede jugar su cédula profesional, a que los señores (que acusan), están equivocados.

Aseguro que Lozoya no puede ir a declarar de algo que saben que está en los periódicos, pero que no es nada jurídicamente válido; destacó que Lozoya le ha asegurado que no recibió dinero, le cree y no hay un solo elemento.

Respecto a lo que piden los diputados y senadores, para evitar una fuga de Lozoya el abogado, dijo que eso debieron haberlo pensado con el gobernador de Sonora.

Recalcó que van tranquilos, confiados ante la PGR; precisó que Emilio Lozoya no podría ser detenido, además indicó que cuanto Lozoya compró su casa, no era funcionario, pidió que se investigara quién era antes de entrar a la política.

