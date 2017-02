El modelo neoliberal está matando a México y Antorcha lo va a cambiar: Aquiles Córdova

**Puebla, Estado de México y Veracruz ganan los tres primeros lugares en Espartaqueada antorchista que reunió a 21 mil 12 artistas y más 70 mil espectadores.

7 de febrero, 08:30 am

Tecomatlán, Puebla.- El modelo neoliberal actual está matando a los mexicanos y Antorcha quiere cambiarlo, para esto prepara a hombres y mujeres con la suficiente capacidad para gobernar a México; actualmente la organización cuenta ya con 2 millones de militantes y va por los 10 en un plazo corto”, señaló Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista en el acto de clausura de la Espartaqueada Cultural en donde Puebla, Estado de México y Veracruz se llevaron los tres primeros lugares en la tabla general de resultados. El evento que se realizó del 28 de enero al 5 de febrero, reunió a 21 mil 12 artistas y más de 70 mil espectadores.

Considerado como un evento único en México, por la forma de organización y por los objetivos y metas que se propone, la justa cultural terminó con su edición número 19, en donde Puebla obtuvo el 1er lugar, el Estado de México el 2do y Veracruz se llevó el 3er lugar.

Córdova Morán, que también fue Presidente del jurado calificador, señaló que la médula del trabajo antorchista es organizar a la gente y despertar en el pueblo la idea de que una vida mejor es posible y que el pueblo la merece porque la riqueza de cualquier país y del mundo la han creado los pueblos y de ellos debe ser, “ya es hora de que la política del embudo cambie y sea la parte ancha la que le toque a la población.”

“La riqueza, que son los bienes y servicios que le sirven al hombre y a la sociedad para mantener su vida material y espiritual, la fabrican los trabajadores, los obreros y campesinos que manejan la herramienta y que con ella transforman la materia prima en productos útiles para la vida del hombre.”

Los antorchistas nos sentimos conmovidos ante la grandeza y riqueza del pueblo mexicano, pero el país tiene un gravísimo problema de injusticia social. “México tiene una riqueza que lo coloca en el lugar décimo cuarto del mundo, pero, ¿dónde está esa riqueza?.” La respuesta, dijo el líder social, es que está concentrada en unas cuantas manos, en unos mexicanos que se aprovechan de la situación y que cierran los ojos ante tanta desigualdad que pone a México en peligro de un estallido social, peligro que ahora se acrecienta con la nueva política del gobierno norteamericano”

Así, refirió que el trabajo de Antorcha es paliar las injusticias y pobreza, y eso hace todos los días. “El pueblo de México y todo el mundo quieren paz y el antorchismo quiere animar a la gente que no ha despertado…, al pueblo hay que convencerlo para que defienda sus derechos y que eche mano de los recursos que la misma ley le confiere para lograr un mejor reparto de la riqueza.”

En ese sentido refirió que despertar, concientizar y educar al pueblo se hace también con la cultura y es lo que va logrando la Espartaqueada Cultural; pero, a pesar de esta lucha de 43 años, no hay gobernantes que muestren comprensión u oídos receptivos y sensibilidad e inteligencia políticas para responder las demandas y necesidades de la gente”.

“Antorcha se está preparando para gobernar el país y para eso prepara a hombres y mujeres con la capacidad suficiente para hacerlo; Antorcha tienen ya 2 millones de militantes y va por 10 en un corto plazo”.

Al referirse al modelo neoliberal actual dijo que ya Carlos Marx señaló que en la plusvalía va incluido el trabajo nuevo y que la lucha de clases en el mundo es para saber quién se queda con la renta nacional o con la plusvalía. “Tenemos alrededor de 100 millones de pobres en el país porque las clases ricas en México han jalado la cobija y han descobijado a 100 millones de mexicanos… la riqueza y la pobreza forman un matrimonio indisoluble; para que haya mucha riqueza debe haber muchos pobres y en el país así está la situación”.

En sentido crítico, dijo que la cultura en México es una mercancía y se ha convertido en una arma de manipulación para las grandes masas trabajadoras. “En el país se da bazofia cultural y la propaganda oficial nos convierte sólo en consumidores. Ellos forman sus estrellitas a través de la televisión, que son ídolos que dejan grandes fortunas, espectáculo que el pueblo paga…, para ver una buena película o mala hay que pagar; el pueblo ya no canta porque ya le quitaron la música, se la venden no para que cante sino para que la escuche; al pueblo, además, no se le llama a que haga deporte, sino que van a ver un partido mediocre y manipulador. Ahí está la gente manipulada, engañada y aplaudiendo a falsos ídolos.”

Como la cultura es parte de la renta nacional y como cuesta dinero mantener una orquesta sinfónica, a un grupo de folclor y algún coro, los gobiernos nunca pierden la oportunidad de recuperaro, “abre los teatros y los estadios de futbol pero cobrando honorarios. El arte, el deporte y la cultura se han convertido en una mercancía que se vende para dejar ganancia y tiene un efecto manipulador para engañar al pueblo y tenerlo con los ojos cerrados.

En referencia al nacionalismo que se sataniza todos los días, Aquiles Córdova dijo que el reciente gobierno de Donald Trump agarró un lenguaje propio de la “democracia” y todo lo dice sin rodeos. Por ese “fetichismo del lenguaje” los norteamericanos invaden y matan y dicen que es una Revolución de Colores, “las grandes masacres de nuestro tiempo dejan a Hitler enano, ahora las incursiones militares se llaman Primavera Árabe o Revolución de Colores, etc.”

El imperialismo y su hambre de riqueza es insaciable, pero dicen que invaden a los pueblos del mundo porque los liberan de sus dictadores. “Dicen que están llevando la democracia y los derechos humanos; pero, en nombre de eso, matan como moscas a los que se les paran enfrente; sin embargo, esto nadie se los pidió, los pueblos no lo pidieron.

México está mal conducido desde hace mucho tiempo y se ha llevado por un rumbo que no es el que le convenía, por eso somos un país extremadamente débil en todos los terrenos. Hay miseria y pobreza extremas y ahora se suma la agresiva política del gobierno norteamericano, pero sin duda en algún momento “el mundo será una sola patria para todos y tendrá que reinar la igualdad y solidaridad para todos”.

Debe haber un México en donde la brecha entre ricos y pobre se acorte y no se alargue, en donde nadie se quede sin curar, sin vivienda, sin educación, eso es posible y urgente; y, esa inmensa tarea sólo la puede llevar adelante el pueblo organizado con el Movimiento Antorchista Nacional, acotó Córdova Morán.

Entre los invitados especiales estuvieron Gerardo Islas Maldonado, Secretario de Desarrollo Social (Sedeso) del Estado de Puebla, los diputados federales mexiquenses Telésforo García Carreón y Maricela Serrano Hernández, y los diputados federales poblanos Hersilia Córdova y Edith Villa Trujillo. También asistieron los presidentes municipales de Tecomatlán, Inés Córdova Aguilar y Manuel Hernández Pasión de Huitzilan de Serdán y Juan Manuel Celis Aguirre, Presidente de la Comisión Cultural Nacional, así como el Comité Ejecutivo y la Dirección Nacional Antorchistas.

Los más de cinco mil mexicanos que asistieron al acto de clausura disfrutaron de un colorido espectáculo cultural con algunos de los artistas que lograron primeros lugares en la Espartaqueada 2017: poesía, canto, música, danzas y bailes mantuvieron la atención del público ahí reunido. Con esto la Espartaqueada no se termina, sólo da un paso a la siguiente edición, la del próximo año que será deportiva.

Al clausurar este encuentro, Gerardo Islas, Secretario de la Sedeso en Puebla, en representación del gobernador de Puebla, dijo cuando se invierte en Cultura también se invierte en México. “México será un país justo y más equitativo si trabajamos juntos”.

