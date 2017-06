El lugar más caliente de la Tierra es Mexicali, Baja California

**Mientras que para el Valle de la Muerte (California), los gringos ostentan un récord de 56.7° C (134° F), en San Luis Río Colorado, Sonora, se registraron 58.5º C en 1966, y ese mismo año en El Riíto, municipio de Mexicali, fueron 60° C.

23 de junio, 18:40 pm

Por Froilán Meza Rivera

Chihuahua, Chih.- ¿Cuál es la región más calurosa del planeta? ¿Dónde se sufren las temperaturas máximas? ¿Y cuál es el lugar donde se viven las temperaturas cotidianas más altas? La respuesta es: Mexicali, Baja California. Y hablar de Mexicali es hablar también del Valle Imperial, que es el nombre que pusieron los gringos al mismo valle cruzando la cerca artificial de la frontera; y por el otro lado, es hablar también de San Luis Río Colorado, que es la misma región pero del lado de la guardarraya de Sonora, y de Yuma y San Luis, en Arizona.

Hasta hace poco, todo el mundo aceptaba que la temperatura históricamente más alta jamás registrada se midió en Aziziya (o El Azizia), en Libia, pero un grupo de expertos se dio cuenta de que el dato no era cierto, por algunas circunstancias que averiguaron y que les hicieron creer que los 58º C (136.4º F), que se registraron en El Azizia, aproximadamente a 40 kilómetros al sur-suroeste de Trípoli el 13 de septiembre de 1922, eran falsos. Actualmente, la conclusión de la evaluación realizada por la OMM (Organización Mundial de Meteorología) es que la temperatura oficial en superficie más alta fue la de 56.7° C (134° F), registrada el 10 de julio de 1913 en el rancho Greenland (Valle de la Muerte) en California (Estados Unidos).

Pero Mexicali es otra cosa, Mexicali desmiente a la OMM. Ahí, el pronóstico para mañana sábado y pasado mañana, domingo, 24 y 25 de junio, es una temperatura máxima de 48 grados. Pero para ellos, tener incluso 50 o 52 grados centígrados, no es una novedad en tiempo de calor, sino que es cotidiano.

En Mexicali, según una investigación del reportero, apoyado por el director del Meteorológico estatal, quien abrió los archivos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y publicada en el verano de 1994 en el periódico La Voz de la Frontera, de la OEM, las estadísticas arrojaron para esa misma región, como picos máximos históricos: hace 51 años, el 6 de julio de 1966, en San Luis Río Colorado (Sonora, pegadito a Mexicali) el termómetro marcó la máxima temperatura registrada en el mundo: 58.5º C. Sin embargo, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, con su propio termómetro, midió, en julio de ese mismo 1966, en la comunidad de El Riíto, municipio de Mexicali, una temperatura que al ir haciendo subir el mercurio del termómetro, se detuvo en los 60° C, porque ese era el límite de aquel termómetro meteorológico... es decir, si hubiera tenido más graduación, hubiera subido quién sabe cuánto más de los 60 grados centígrados.

Así es Mexicali, aunque no quieran los gringos y ni ellos mismos, la sucursal del infierno en la Tierra.

