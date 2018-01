«El deporte hace más fuertes a los pueblos»: Aquiles Córdova, al inaugurar la Espartaqueada Deportiva

*Antorcha votará por el candidato que se comprometa con las necesidades del pueblo pobre. *La organización puede garantizar votación para hacer sentir el peso del pueblo en la política nacional.

La Crónica de Chihuahua

27 de enero, 20:38 pm

Tecomatlán, Puebla.- El deporte hace más fuertes, altos y vigorosos a los pueblos y es un ingrediente para educar y organizar al pueblo para que salga vencedor dijo Aquiles Córdova Morán, ante más de 10 mil antorchistas reunidos en el acto de inauguración de la XIX Espartaqueada Deportiva Nacional 2018 que se realizó en la Plaza de Toros “La Antorcha” de Tecomatlán, Puebla; ahí, además aseguró que Antorcha votará por el candidato menos malo y por el que se comprometa a resolver y atender las demandas del pueblo pobre de México.

El líder social de la organización más importante de México, que ya reúne a cerca de 3 millones de mexicanos, señaló que la tarea deportiva es parte estructural, educativa y formativa del proyecto del Movimiento Antorchista, porque el deporte no es ajeno y es algo que no está desconectado de la política nacional.

«Queremos que el deporte llegue hasta los últimos rincones del país y que se masifique, que la gente se entrene, eduque, se fortalezca y se prepare física y mentalmente para luchar por un México próspero y de bienestar; un México para nosotros, nuestros hijos y nietos»; el deporte es un camino efectivo y por eso hay que llevarlo hasta el último rincón de la patria. «Hay que hacer del deporte algo integrante de la vida de cada mexicano».

"El deporte es uno de los ingredientes que hay que poner en movimiento, manejar con sabiduría y con destreza en la tarea de despertar al pueblo y de hacerle consciencia de que su situación es mala pero que se puede y se debe vivir mejor, de otro modo”.

Sin embargo, el futuro mejor para todos no lo van a construir quienes hoy se benefician de la situación en la que vive el país, que no es nada agradable, nada que pueda aplaudirse; es un hecho que quienes viven de este modelo económico se enriquecen día con día, mientras el pueblo cada vez empobrece más.

Hoy las clases altas están jalando la cobija en exceso para su lado, cada día es menor el número de ricos, pero cada día se enriquecen más y por otro lado aumenta el número de pobres y cada vez son más pobres. «Esta situación no es sólo en México, sino en el mundo entero, es el fracaso del neoliberalismo que produce riqueza y no la reparte»; se sabe que la riqueza se concentra a tal grado de que hay quien dice que hoy ocho mega millonarios del mundo tienen más dinero que la mitad más pobre de la humanidad.

En México somos 125 millones y no hay empleo, los salarios no alcanzan, la medicina es cara, la educación está por los suelos y no hay vivienda; la situación a nivel planetario y a nivel de México es grave porque la riqueza se concentra mientras la pobreza aumenta. "La ONU dijo que hace dos años había 600 millones de hambrientos en el mundo y que en dos años han pasado a ser 800 millones, esto gracias a un mundo que concentra la riqueza pero que no la reparte”.

Además Córdova Morán criticó al gobierno que no reparte la riqueza porque es él quien tiene las armas y los medios para repartirla pero que no lo quiere poner en práctica. "Los gobiernos de México no cumplen con su tarea y esto lo tiene que entender el pueblo, el campesino, el ejidatario, la ama de casa, el indígena y el estudiante”.

Tras señalar que la injusticia social es clarísima y la necesidad de que esto cambie también, señaló que la riqueza no se reparte porque el pueblo no lo exige; el pueblo se debe levantar y reclamar lo que es suyo, debe tener iniciativa y no estar manipulado. «Si el pueblo no despierta el país no tienen remedio, sin el pueblo concientizado no hay solución a los problemas del país».

Antorcha votará por quien se comprometa con las demandas del pueblo

En otro orden de ideas remarcó que Antorcha al conquistar el poder político no va a realizar lo que ya se hizo reiteradamente, no queremos ensayar con gente que no tenga talento. Antorcha cuando llegue el poder sabrá por qué llegó y cómo lo piensa hacer. «Muchos precandidatos hablan en contra de lo que se viene haciendo pero no entran en la verdadera problemática del país».

Aquiles Córdova agregó que sin hacer profundos cambios en el modelo económico y en la filosofía con que se gobierna no pasará nada con las nuevas elecciones; entre los candidatos no se habla de los bajos salarios, del desempleo, de la política impositiva e injusta para el pueblo mexicano, de cómo se gasta el dinero público, no se habla de la vivienda popular, de la educación o de la medicina pública.

«Lo de hoy es un discurso electorero y se van contra la corrupción porque el pueblo está harto del tema; no se van a resolver los problemas de México porque se limitan a la corrupción que es un efecto de problemas más sólidos y de fondo que los señores políticos no tocan. Antorcha está formando a sus cuadros científicos de alto nivel para que cuando le toque gobernar lo haga como el pueblo quiere y necesita».

«Estamos en tiempos de elecciones y el voto universal es un arma política, es una conquista política del pueblo y a través de esta arma puede conseguir un cambio profundo en la situación política del país.” El derecho a votar y elegir libremente a los gobernantes ha costado sangre; el voto es un arma de defensa del pueblo y tiene que aprender a usarla para su liberación y es un crimen que el pueblo se le manipule para que venda su voto.»Nuestra despolitización es muy grande, no sabemos qué hacer y no sabemos usar nuestro voto que México tanto necesita. Para usar el voto correctamente y en favor de todos los mexicanos es necesario saber qué queremos y qué es lo que el país necesita; hacia dónde tiene que caminar el país y saber elegir al que más se acerca a nosotros”.

Al referirse que mientras no haya un candidato antorchista la opción no es abstenernos y aunque se tenga que elegir al menos malo, se tiene que votar para conquistar el derecho del voto y para poder decir el día de mañana, “tienes que resolver y atender las demandas del pueblo si no ahí va la protesta, hay que ganarnos el derecho de exigirle al ganador la atención a los problemas del pueblo. Hay que votar por el que más se acerque a nosotros y a los intereses de los ciudadanos”, refirió enfático.

Por su parte, Inés Córdova Aguilar, Presidenta Municipal de Tecomatlán dio la bienvenida a los deportistas y a los invitados especiales que asistieron al acto de inauguración del encuentro deportivo antorchista.

Tecomatlán es sede de la XIX Espartaqueada y hoy ofrece instalaciones dignas e infraestructura donde se realicen los encuentros de esta justa deportiva, “estamos conscientes de la importancia de estas actividades, donde se pueda competir con todas las disciplinas deportivas. Reunir a deportistas de 32 entidades es una hazaña que sólo el pueblo organizado puede realizar, más de 21 mil antorchistas en la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto desarrollarán sus habilidades deportivas”, finalizó la alcaldesa.

