El Partido Comunista chino toma el control de las mayores empresas del país

**Más de 30 compañías estatales chinas cotizadas en la bolsa de Hong Kong cambiaron sus estatutos para poner hincapié en el papel clave del Partido Comunista en su administración.

La Crónica de Chihuahua

16 de agosto, 22:11 pm

Sputnik/ Aleksandr Vilf

Más de 30 compañías estatales chinas cotizadas en la bolsa de Hong Kong cambiaron sus estatutos para poner hincapié en el papel clave del Partido Comunista en su administración. Pekín defiende que estos cambios permitirán mejorar la eficiencia y la productividad de las compañías, que representan una quinta parte de todo lo que produce el país.

En el transcurso de las juntas anuales de accionistas, más de 30 empresas del gigante asiático aprobaron agregar a sus estatutos artículos que resaltan el papel clave del partido comunista, que «garantizará la administración y coordinación» de las compañías.

Cinco ambiciosos proyectos de China que ’sacudirán’ la economía global

Las empresas aseguran que esta medida tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la productividad. Hasta ahora, la voz cantante en la administración de los gigantes empresariales del país la llevaba el Gobierno chino.

La empresa de ferrocarriles China Railway Group, por ejemplo, incluyó en sus estatutos el punto siguiente: «Cuando el consejo de administración toma decisiones respecto a problemas importantes, en primer lugar, tiene que escuchar la opinión del comité del partido al respecto».

Según puntualiza el periódico The Financial Times, no todos los gerentes de las empresas afectadas se muestran entusiasmados con este paso de la cúpula comunista. «A veces, el partido y sus planes no coinciden con los intereses de los accionistas, pero ¿qué podemos hacer? En China siempre es así, un paso adelante, un paso atrás», se queja uno de los responsables de las empresas afectadas.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---