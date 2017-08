El CEMACM formará a los hombres que lucharán por una patria más justa: Aquiles Córdova

** «El país está enfermo, enfermo de pobreza, y esta es la raíz de todos los males que acometen a México, pues los gobernantes no se preocupan por cubrir a los sectores más desprotegidos».

La Crónica de Chihuahua

21 de agosto, 21:00 pm

Morelia, Mich.- Ante la presencia de 10 mil michoacanos encabezados por Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista y Omar Carreón Abud, líder antorchista en el estado, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Centro Escolar “Maestro Aquiles Córdova Morán”.

Estuvieron presentes en el evento los alumnos de la nueva institución, que fueron parte fundamental de este importante proyecto educativo; también concurrieron padres de familia y maestros. El líder nacional hizo el recuento de los tres años de lucha que sostuvo el antorchismo michoacano para finalmente coronar el triunfo con el proyecto de educación para clases pobres, el cual, dijo, inicia con esta nueva escuela.

"El país está enfermo, enfermo de pobreza, y esta es la raíz de todos los males que acometen a México, pues los gobernantes no se preocupan por cubrir a los sectores más desprotegidos; no se les garantiza la salud, ni la vivienda y tampoco la educación. Por eso, es importante reconocer que la lucha no termina con la construcción de este espacio, pues la tarea que sigue es aún más difícil, ya que se trata de educar a hombres nuevos que se encarguen el día de mañana de curar todos los males sociales que tiene nuestro país”, agregó Córdova Morán.

“El Movimiento Antorchista busca formar hombres más cultos, más capaces y más humanos, y para eso debe servirnos este nuevo Centro Escolar; debemos darnos cuenta también, que todas las luchas rinden frutos, y este es el fruto de la lucha de miles de pobres preocupados por darles a sus hijos una mejor educación, que conduce a un mejor futuro”, recalcó.

Por su parte, Omar Carreón Abud agregó que la comunidad estudiantil del Centro Escolar no se puede olvidar de sus orígenes ni de donde nació, pues debe ser ejemplo de solidaridad, siguiendo un proyecto de educación más alto que el que ahora tiene México, pues Antorcha lucha por la excelencia educativa que tanta falta le hace a nuestra patria.

“El nombre del Maestro Aquiles Córdova Morán representa a un hombre que ha cambiado la vida material y espiritual de millones de mexicanos, y quien ahora nos acompaña para demostrar que la palabra de Antorcha se cumple; así que, escoger su nombre es escoger el modelo de hombre que necesitamos para nuestra patria, hombres que luchen por los que menos tienen”, finalizó Carreón Abud.

Ante coloridos bailables, poesía y música, los alumnos, padres de familia y maestros de esta institución celebraron el nuevo inicio de clases con un proyecto educativo diferente.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---