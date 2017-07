El Ayuntamiento de Hermosillo responde con mentiras, calumnias y manda provocadores al plantón antorchista

**Antorchistas en plantón sólo exigen obras y acciones de primera necesidad, dado que después de cientos de entrevistas con funcionarios y con el propio alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, nada han resuelto a comunidades y colonias humildes.

12 de julio, 18:26 pm

Por Miguel Ángel Casique Pérez/ Dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El pasado martes 4 de julio, marchamos cientos de antorchistas por las principales calles de la capital del estado y concluimos con un plantón por tiempo indefinido hasta que el Gobierno Municipal cumpla con los compromisos firmados a finales de enero y que debieron cumplirse en su mayoría en los últimos días de mayo. Menciono de manera general cuales son las obras y servicios pactados: introducción de agua potable, servicio de drenaje, electrificación, pavimentación de calles, apoyo para adquirir vivienda de las unidades del INFONAVIT, apoyos con despensas, laminas galvanizadas, tarifa social en el pago de agua potable para el poblado, servicio de limpieza en fosas sépticas, por mencionar las más importantes. Todo esto para colonias o poblados tanto de la ciudad como de la costa. Como se puede apreciar son obras y acciones de primera necesidad, que en pleno siglo XXl, deberían tener pundonor las autoridades de que aun existan lugares con estas carencias.

Por eso mismo una mente sin prejuicio pensaría que la autoridad debería atender estas necesidades, con prontitud, sin verse obligado a que la población le exigiera cumplimiento de las mismas. Pero la autoridad no piensa con sentido común, así es como se explica que en lugar de dar soluciones, se mienta, se calumnie y se nos manden a esquiroles a nuestro campamento. Así es desde el día de la marcha salió el responsable de asuntos políticos Jesús Andrade, estando presentes algunos medios de comunicación, para informarnos que se estaba trabajando en la introducción del agua potable del Chaparral y el alumbrado público de la colonia La Antorcha, pero a invitación de la comisión de vecinos le pedimos que con presencia de los periodistas presentes, fuéramos a las comunidades mencionadas y si se verificaba la información en ese momento retirábamos nuestra manifestación. Pero como era de esperarse no aceptó el funcionario la visita a campo, porque no era cierto que las obras existan o estén funcionando, además de que no se nos daban fechas para inicio del resto de obras o acciones, ese mismo día y los subsiguientes una señora de nombre Mirta Castro Nieto, cada que realizamos una protesta contra la autoridad, empieza atacarnos, tanto a los miembros de la organización como a nuestros dirigentes, se sabe que este personaje es una mercenaria, que utilizando un pasquín ataca, por encargo de ciertos funcionarios de gobierno, (en esta administración no sale de la oficina del Lic. Rafael Gonzalez Borrego) a quien o quienes sienten que afectan sus intereses, y en esta ocasión no somos la excepción, cabe señalar que a esta esquirol, Antorcha nunca la ha ofendido, ni hemos tenido diferencias, al contrario en más de una vez, hemos sido solidarios con esta mujer mal agradecida, pero no nos extraña su actuar, ya que sabemos lo que hace y puede hacer, “Don Dinero” con gente sin moral.

Además un día y otro también nos han visitado indigentes, gente demente, policías vestidos de civil e uniformados, con la clara intención de provocarnos y que actuemos agresivamente contra ellos y de esta manera presentarnos como los violentos de la película, está claro que esto no ha sucedido gracias a la prudencia de nuestros compañeros y dirigentes que no hemos caído en su juego. Pero esto no ha sido todo, a partir del día lunes 10 de julio, dos medios de comunicación locales han dado a conocer declaraciones del Secretario del Ayuntamiento, Julio Cesar Ulloa Gil, en el sentido de que se están atendiendo nuestras demandas y que se trabaja con el Gobierno del Estado para realizar algunas obras, dice el funcionario que los líderes no queremos el diálogo y que nuestros agremiados sí, un medio de comunicación, llega a lo absurdo de documentar su nota con una fotografía de una colonia que nada tiene que ver con las que estamos protestando, hacemos la invitación al Diario la I, y a los medios que gusten hacerlo para que visiten nuestras comunidades y sean ustedes, después de hacer una investigación y visita a campo, que digan quien tiene la razón y quien miente; al mismo tiempo agradecemos a los medios que ya se tomaron la molestia de hacer este trabajo y han dejado testimonio de su investigación, por tinta y papel, de imágenes o videos sobre la problemática que se vive en nuestras colonias.

En el Movimiento Antorchista sostenemos que la autoridad en lugar de buscar soluciones y honrar sus compromisos firmados, lo que hacen es mentir, calumniar e intimidar; les decimos que una vez más estan equivocando su estrategia, porque si piensan que de esta manera van hacer que desistamos de nuestra lucha no lo van a conseguir, hoy más que nunca estamos convencidos de que en los 43 años de lucha que llevamos, esta estratagema no es nueva y más temprano que tarde ganaremos lo que nos pertenece por derecho. Además responsabilizamos al Presidente Municipal El Maloro, de cualquier agresión física o verbal a nuestros integrantes y dirigentes del Movimiento Antorchista. El Presidente debe garantizar nuestro derecho de manifestación pública, establecido en nuestra Carta Magna.

Aprovechamos este espacio, para agradecer, todas las muestras de apoyo que nos ha brindado la ciudadanía en general, esto nos confirma que nuestra lucha es justa y que muchos miles de hermosillenses, se sienten identificados con nuestra organización.

Le decimos al Gobierno de Maloro, si no quiere tenernos plantados frente al Palacio Municipal, hay una forma muy fácil de hacerlo, cumpla lo que firmaron. Nada más, pero nada menos.

