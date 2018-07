Educarse y educar al pueblo, el ejemplo que nos dejó Manuel Hernández Pasión: Bernardino Domínguez

Culiacán, Sinaloa.- “La inmortalidad de los hombres buenos se queda en sus obras y se queda en el espíritu rebelde de los que quedan vivos”, como un hombre bueno, de trabajo y de lucha de la mano del pueblo, calificó el dirigente estatal del antorchismo en el estado de Sonora, Bernardino Domínguez Cruz, al referirse a Manuel Hernández Pasión, durante la clausura de fin de cursos en la preparatoria “Rafael Ramírez”.

Domínguez Cruz apadrinó a 52 jóvenes de la generación 2015-2018, que egresan de la preparatoria “Rafael Ramírez” en la ciudad de Culiacán. El dirigente social felicitó a los estudiantes por culminar una etapa más de sus vidas y los conminó a continuar con su preparación académica. Lo acompañaron el dirigente estatal del antorchismo sinaloense, Pergentino Cortés Girón, la directora de la institución, Alejandra Mondragón Cervantes y autoridades municipales.

En el evento de clausura se rindió homenaje al Lic. Manuel Hernández Pasión, que hasta el día de su muerte fue presidente de Huitzilan de Serdán, un municipio de la Sierra Nororiental de Puebla. Se inmortalizó como el primer presidente municipal indígena profesionista en el municipio, lo que le permitió llevar a su pueblo a una nueva etapa de desarrollo, con inversiones en infraestructura jamás vistos en la zona. Además fue hablante de la lengua náhuatl, abogado de profesión y destacado impulsor de las artes y la educación.

“Fue un gran luchador social, yo creo que no tendría sentido la vida de un ser humano, cuando solo se prepara para sí mismo… la vida tiene valor cuando se vive para los demás, cuando se trabaja para los demás, cuando se comparte con los demás, sea en el campo, en la ciudad o desde una oficina, así vivió Manuel Hernández, que fue asesinado el 10 de octubre del año pasado, siendo presidente municipal de su pueblo, el era huitzilteco, era profesionista, trabajó, salió a la ciudad y se preparó, fue presidente municipal, luchó con su pueblo, trabajó con su pueblo y por eso lo mataron”, sostuvo el padrino de la generación.

Asimismo, agregó que como organización, siguen sosteniendo que sí un día queremos que cambie nuestro país, lo tiene que cambiar el pueblo, sí, el pueblo, pero no el pueblo amorfo, no el pueblo anarco, no el pueblo solo con ideas rebeldes, que no sepan a donde vayan esas ideas: “ Lo vamos a cambiar, si nos educamos, si nos seguimos preparando, y por eso mi invitación a los jóvenes, yo sí les digo, vamos preparándonos, y yo estoy seguro que si nos seguimos educando y organizando en torno al Movimiento Antorchista, en muy poco tiempo nos convertiremos en una opción de proyecto de nación, que va a cambiar esta realidad”.

“El día en que el pueblo se dé cuenta a qué clase pertenece y cuál es su papel histórico, ese día el pueblo va a cambiar su realidad, trabajando sobre esa realidad, transformando esa realidad”, finalizó Bernardino Domínguez Cruz.

Durante el evento se dio demostración de los diversos talleres que brinda la institución para formar a jóvenes con una educación más integra, tales como escolta, banda de guerra, danza, poesía y coro.

