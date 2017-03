Dos mil sin agua en colonias del sur por omisión de la Junta Municipal

**Por fugas de agua se desperdician miles de litros del vital líquido, mientras que populosas colonias al sur como La Soledad, Cuauhtémoc, Las Cruces y Unión Antorchista tienen una semana sin el servicio.

La Crónica de Chihuahua

28 de marzo, 15:00 pm

Chihuahua, Chih.- Alrededor de 2 mil personas en colonias del sur de la ciudad no han tenido agua desde hace más de una semana por omisión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Son 10 colonias las afectadas, tanto por obras relativamente nuevas pero mal realizadas, como por múltiples fugas que no son reparadas correctamente, denunció el Movimiento Antorchista de Chihuahua.

Mientras se desperdician miles de litros de agua diariamente, otros no tienen ni gota en las casas, a pesar de contar, como es el caso de habitantes de La Soledad y Las Cruces, con líneas de conducción y tomas domiciliarias; junto con estas dos colonias, esta problemática se repite en las colonias Cuauhtémoc, La Noria, Divisadero, Secretaría de la Marina, Los Huizaches, y en las calles 80 y 80 y Media de Vistas del Cerro Grande. En el caso de la Unión Antorchista, no hay sistema por tratarse de una colonia de reciente creación.

Sin embargo, el problema está haciendo crisis porque el servicio de abastecimiento por pipas siempre ha sido deficiente y no ha sido la excepción esta última semana, tanto por las colonias con el servicio como en la Unión Antorchista, informó el profesor Iván Leo Tepatzi Ramírez, integrante del Seccional Centro del Movimiento Antorchista. Dijo que desde el lunes no han cesado las llamadas de los pobladores de esas colonias en donde Antorcha tiene trabajo o las ha fundado: “la gente está desesperada, no tienen agua ni de las pipas y en las tuberías, o hay un chorrito o nada; ya acudieron técnicos de la Junta Municipal, se ha reportado por los vecinos pero no han hecho más que darse su vueltecita y no han arreglado las fallas”.

Tepatzi Ramírez indicó que la causa del problema es evidente, las múltiples fugas a lo largo del sistema de agua potable que surte a ese vasto sector, en algunos casos formándose lagunas. Salta a la vista dijo, la deficiencia del trabajo que se realizó en el sistema, pues es relativamente nuevo, hace unos cuatro años fue terminado, y esa es la razón por la que los colonos creen que ni siquiera ha sido inaugurado, pues no se atreven a promocionar una obra a todas luches defectuosas, o bien, simplemente no ha sido realizado como es debido el mantenimiento de las líneas. En todo caso, sólo pueden hacer suposiciones, pues no hay ni información por parte de la Junta ni arreglo al problema.

A nombre de los colonos de esa zona de la ciudad de Chihuahua, dijo, hacen nuevamente un llamado a las autoridades competentes para que intervengan, sea la Junta Municipal de Agua y Saneamiento o la Dirección de Obras Públicas; mientras tanto agregó, Antorcha continúa insistiendo ante las instancias obligadas para que resuelvan este problema, tanto en las tuberías, pero urgentemente, llevando pipas abastecedoras a las colonias.

