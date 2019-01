Documentan en estudio a 199 especies de aves en el Vado de Meoqui

Fuente: Vida en el Río San Pedro/

vidariosanpedro.com

Meoqui, Chihuahua.- Investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua, UACH, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Observatorio de aves Trogón, Chihuahua, recientemente publicaron un estudio en la revista Biodiversity donde registran la presencia, temporal o permanente, de 199 especies de aves en el tramo del río San Pedro conocido como Vado de Meoqui que comprende desde la presa Francisco I. Madero, Rosales, hasta la junta con el río Conchos.

El estudio consistió en registrar las observaciones de aves en cinco puntos del Vado del 2013 al 2017 y su identificación con base a morfología y vocalización. Las especies además, fueron clasificadas de acuerdo a estacionalidad (ver glosario) y estatus de conservación. La avifauna del Vado fue después comparada con aquella del resto de los sitios Ramsar en el Desierto de Chihuahua: Manantiales Geotermales de Julimes (Chihuahua), Cuatrociénegas (Coahuila), Río Sabinas (Coahuila), Cañón de Fernández (Durango) y Laguna San Juan de los Ahorcados (Zacatecas) [1].

Un total de 199 especies fueron identificadas en el río San Pedro-Meoqui y alrededor de 50 se quedaron fuera de la lista por no contarse con información concluyente para su asignación. Las especies pertenecen a 137 géneros y 49 familias, con 33 especies de la familia Anatidae y 14 de la Emerizidae (Figuras 1-3). De las 199 especies, 80 son residentes permanentes, 22 visitantes durante el verano, 70 visitantes de invierno y 27 solo están de tránsito. De acuerdo a la Ley Mexicana, 13 especies están listadas en la categoría que requiere protección especial, 1 especie amenazada y 1 en peligro de extinción. El número de especies registradas corresponde al 41.1 % de aves observadas en el estado de Chihuahua y el 17.3 % de las observadas en México [1].

Figura 1. Avifauna del río San Pedro-Meoqui. Encuentra la referencia al final del artículo. Figura 3. Avifauna del río San Pedro-Meoqui. a) Chipe corona naranja (Leiothlypis celata), VI, b) Aura gallipavo (Cathartes aura), RP, c) avoceta americana (Recurvirostra americana), RP, d) Martín gigante norteamericano (Megaceryle alcyon ), VI. VI, visitante de invierno, RP, Residente permanente. Figura 2. Avifauna del río San Pedro-Meoqui. a) Pato cucharón norteño (Spatula clypeata), VI, b) cerceta americana (Anas carolinensis), VI, c) pato golondrino (Anas acuta), VI, d) garza azulada (Ardea herodias), RP, e) jilguero dominico (Spinus psaltria), RP, f) gallineta común (Gallinula galeata), RP, g) cardenal mosquero (Pyrocephallus obscurus),RP, h) pelícano blanco (Pelecanus erynthrorhynchos), VI. VI, visitante de invierno, RP, Residente permanente.

El río San Pedro, junto con la Laguna San Juan de los Ahorcados, es considerado uno de los sitios con mayor índice promedio de distintividad taxonómica, el cual mide la cercanía evolutiva entre especies y se relaciona con alta variedad genética en un lugar, mientras que el río Sabinas obtuvo el menor índice [1].

El río San Pedro-Meoqui es catalogado como un sitio Ramsar porque cumple con dos de los nueve criterios establecidos. Por un lado, tiene un ejemplo único, raro o representativo de un humedal natural o semi natural dentro de una región biogeográfica apropiada y también sostiene especies de plantas y/o animales en una etapa crítica de su ciclo de vida o por ofrecer refugio cuando se presentan condiciones adversas. La presencia del Rascón (Rallus tenuirostris) (ver enlace), ave endémica (ver glosario) de México y en peligro de extinción, y otras especies bajo protección especial y amenazadas proporcionan evidencia para cumplir un criterio más y reforzar su designación como sitio Ramsar [1].

El estudio analizado en esta reseña señala acciones humanas que impactan negativamente en el estado del humedal y población vecina: deposición de basura, escombro y desechos orgánicos por parte de los habitantes locales y la administración municipal, extracción de material para construcción y agua por parte de particulares y descarga de agua de drenaje. La presencia de animales ferales (ver glosario) y ganado en zonas de anidación y contaminación acústica representan problemas serios que deben ser abordados por la población [1]. Te recomendamos visitar la referencia para encontrar la lista completa de las especies que habitan el río San Pedro-Meoqui y más detalles del estudio.

Glosario:

Animal feral: animales que descienden de animales domésticos y viven de forma libre, sin contacto directo con seres humanos.

Endemismo: Distribución de un ser vivo en una localización única, generalmente reducida en tamaño, y no ocurre de forma natural en otro lugar

Estacionalidad: Dependencia en relación a alguna de las estaciones del año.

Familia: Categoría de clasificación taxonómica que agrupa seres vivos por poseer características en común dentro de un Orden.

Género: Categoría taxonómica que agrupa especies relacionadas entre sí evolutivamente.

Reseña escrita por Juan Loredo, contribuidor de este sitio. Enero 25, 2018

Referencias

Fernando Mondaca-Fernández, Israel Moreno-Contreras, Manuel Jurado-Ruiz & Adolfo G. Navarro-Sigüenza (2017): Species richness, phylogenetic distinctness and conservation priorities of the avifauna of the ‘Río San Pedro-Meoqui’ Ramsar site, Chihuahua, Mexico, Biodiversity.

