Diario El País de España dedica editorial a AMLO por feminicidios: Lo llaman “ignorante” en violencia género

**La editorial es más dura al señalar que frente al tema del feminicidio, el Presidente mexicano “todo lo que ha ofrecido en las últimas conferencias matutinas (…) ha sido un catálogo de ignorancia sobre la violencia de género...

19 de febrero, 09:30 am

Madrid, España.- El diario El País en su edición española, dedicó su editorial al tema de los feminicidios en México y la respuesta que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, llamándolo ignorante en las materias de feminismo y violencia de género.

El País recuerda que se estima que 10 mujeres son asesinadas cada día en México, y en 90% de los casos hay impunidad. “Son unas cifras tan espeluznantes que el Gobierno debe reaccionar de inmediato con medidas efectivas que atajen esta sangría.

“Pero el presidente del Gobierno se limita a expresar ‘con toda el alma’ su ‘deseo de que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres’”, señala el diario.

La editorial es más dura al señalar que frente al tema del feminicidio, el Presidente mexicano “todo lo que ha ofrecido en las últimas conferencias matutinas (…) ha sido un catálogo de ignorancia sobre la violencia de género, un asunto harto estudiado y donde es fácil fijarse en la experiencia de otros países más avanzados en esta materia”.

El diario español indica que López Obrador no acaba de comprender “el espinoso asunto que tiene entre manos. Se molesta cuando se le recuerda que en México no hay una fiscalía especializada en machismo criminal, que la investigación de los casos no se aborda con perspectiva de género, que la protección de las víctimas es insuficiente cuando no nula y que el trabajo constante de su Gobierno, ese problema que dice atender ‘cada día’, no ha logrado la más mínima reducción en esa sangrienta estadística”.

También critica que López Obrador se deslinde de responsabilidad argumentando “que los feminicidios tienen que ver con el clima de violencia general y este, con el pasado que gobernaron sus adversarios políticos. O con la corrupción. O con los valores. O con la pobreza. Y acto seguido, afirma sin complejos que México, uno de los países que cuenta más cadáveres, ‘está en un momento estelar de su vida pública’”.

Calificó como rayando en lo “patético” e “improvisado” el decálogo que anunció AMLO contra la violencia de género y difundido por su Gobierno, en su conferencia el día lunes.

“¿Quién confiaría en un dirigente que hiciera ostentación de tal ignorancia en otras materias como la que manifiesta en feminismo y violencia de género? Pero eso se arregla con una semana de cursillo intensivo. “No tengo problemas de conciencia”, repite López Obrador. En efecto, no es un problema de conciencia, sino de formación y conocimientos”, apunta El País.

