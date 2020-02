Desmiente Antorcha Puebla “argumentos” del IEE y demuestra que viola la ley

** "Los 40 mil quieren fundar un partido y Camerina quiere boicotear ese intento, porque ella ni tiene partido, ni tiene gente, ni ha hecho asambleas, ni ha hecho nada. Solo ha hecho un escrito y los señores del IEE le dan juego”: Equipo jurídico de la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano.

La Crónica de Chihuahua

4 de febrero, 22:10 pm

Puebla, Puebla.- El equipo jurídico de la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano, encabezado por Everardo Lara Covarrubias, denunció las irregularidades de los argumentos que el Instituto Electoral del Estado (IEE) presentó para frenar el proceso de conformación como partido político.

Lara Covarrubias precisó que ante la “campaña de mentiras y calumnias, no podemos quedarnos callados”, porque nosotros tenemos la razón y porque hay intervención del poder político para torcer la ley.

El Maestro en Derecho explicó, en relación a la supuesta ex temporalidad del MAP, que este proceso, por declaración expresa de la ley electoral, se inicia con la notificación de un grupo de ciudadanos de su intención de formar un partido: “la ley no menciona que deba ser una asociación civil y el 31 de enero de 2019 se notificó al IEE por parte de un grupo de ciudadanos Podemos Puebla esa intención”. Si el IEE desconoce su propio procedimiento, “no es ningún argumento legal” para suspender el registro.

Everardo Lara precisó que después a “Podemos Puebla” se le pidió el registro de su nombre ante la Secretaría de Economía, quien no lo permitió y le obligaba a cambiarse de nombre: “El grupo de ciudadanos se reunió en septiembre y determinó cambiar la denominación, entonces decidieron democrática y voluntariamente denominarse Movimiento Antorchista Poblano. Así se constituyó la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano, el 2 de octubre de 2019 ante el Notario No. 29”.

“De todo esto tuvo conocimiento el IEE: nada ha sido a escondidas”; además, el IEE reconoció como procedente la solicitud, tomó nota del cambió de la denominación y de quién era y es el representante legal: “de manera expresa reconoce a Eliesser Popócatl como representante del MAP, y así se programan las asambleas, que son la manera de demostrar la militancia, y en ese punto siempre estuvieron de acuerdo los dirigentes del MAP y el IEE”.

Las 23 asambleas que realizó el MAP “fueron ejemplares, la afiliación fue voluntaria, porque además se hace ante funcionarios del IEE -que reconocemos que fue gente muy responsable. Lo que hayan hecho las altas esferas del IEE eso es otra cosa”.

Lara explicó que, tras este proceso, se realizó la asamblea local constitutiva para elegir al Comité Ejecutivo Estatal, “con conocimiento, con aprobación y con confirmación del IEE”, pues aseguró que en todo momento hubo “un reconocimiento tácito y expreso del apoderado legal” por lo que no hay materia para decir caímos en alguna ilegalidad.

El Maestro en Derecho criticó que el IEE esté revocando sus propias determinaciones: “hoy te digo una cosa y mañana te digo lo contrario. Eso es ilegal, arbitrario, no hay certeza jurídica, no hay seguridad jurídica y va contra todo derecho”.

El abogado denunció que, aún con todo el proceso validado por el IEE, el 29 de enero “en una reunión atípica, secreta y sorpresiva” se acordó asentar como ilegal el procedimiento, “nulificar las asambleas y deja sin efecto todo lo actuado. El recinto estuvo cerrado y vigilado por granaderos. ¿Por qué el miedo? Si su resolución era legítima debían invitar a la prensa”.

Everardo Lara destacó que la votación para frenar el proceso del MAP “fue de cinco a dos, o sea que dos de los consejeros no aceptaron someterse a las presiones del alto mando. Si fuera una cuestión tan clara, tan evidente, hubiera sido un acuerdo por unanimidad”.

Irán a tribunales por resolución del IEE

El MAP interpondrá un recurso para impugnar la decisión del órgano electoral del estado el próximo jueves, y “una vez que la tengamos presentada y sellada se las vamos a informar, para que los poblanos conozcan de lo que es capaz la élite de poder de nuestro estado y del país. No dejaremos que cometan sus fechorías en lo oscurito, se conocerán en todo México”.

Everardo Lara señaló que esperan que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) “reparen esta arbitrariedad, que no se subyuguen ante el poderoso”; pero, de no obtener solución, irían a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y buscarán el apoyo de instancias internacionales, “porque el derecho nos asiste”.

Exigen ponderar derechos

Lara Covarrubias afirmó que, si fuera necesario, el IEE debe recurrir a la ponderación de derechos para resolver: “Cuando hay dos derechos en pugna, se debe determinar cuál debe contar más. Yo no creo que Camerina Viveros tenga derecho, pero vamos a suponer que lo tiene, pero también los 40 mil que libremente manifestaron su deseo de constituirse en partido político tienen su derecho, y desde este punto de vista, jurídicamente hablando, ¿quién tiene más derecho?, ¿esa señora o los 40 mil? La respuesta es elemental. Los 40 mil quieren fundar un partido y Camerina quiere boicotear ese intento, porque ella ni tiene partido, ni tiene gente, ni ha hecho asambleas, ni ha hecho nada. Solo ha hecho un escrito y los señores del IEE le dan juego”.

“Vamos a defender jurídicamente el derecho de los 40 mil ciudadanos, porque se estaría violando, de persistir el sentido de esta declaración, el derecho a la libre asociación, el artículo 9 de la Constitución, la posibilidad de organizarse como partido político, el artículo 41 y muchos otros más”, dijo el abogado.

“Nosotros pedimos que haya legalidad del instituto, del tribunal, del gobierno del estado. Nosotros hemos cumplido todo y hasta en exceso y no vamos a permitir que se burlen. En los últimos días, el gobernador dice que se aplique la ley. De acuerdo, que se aplique la ley: en primer lugar ellos deben someterse a la ley. Esto no se ha acabado. Es cierto que abusando de su poder han dictado este acuerdo, pero no somos de los poblanos que nos doblamos al primer intento”.

