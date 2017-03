Desde Chihuahua, Antorcha demanda a Graco Ramírez que cumpla

**Los antorchistas de Morelos tienen diez meses solicitando audiencia con el gobernador, “estas demandas las puede cumplir con la mano en la cintura, si quisiera, pero no quiere”.

La Crónica de Chihuahua

22 de marzo, 19:00 pm

Chihuahua, Chih.- El Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Chihuahua, denunció este miércoles en conferencia de prensa la política de oídos sordos del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, a demandas de miles de familias pobres de esa entidad, “ha habido un bloque de organizaciones en contra de la política de Graco Ramírez, de esas organizaciones, sólo Antorcha ha permanecido en esa lucha”, indicó Froilán Meza Rivera en representación de la dirigencia estatal.

En Morelos, el pueblo organizado en Antorcha ha solicitado durante 10 meses audiencia con el Gobernador y al mismo tiempo ha denunciado esta situación, sin embargo, no ha recibido respuesta alguna. “Por qué pasa esto, lo que nosotros hemos concluido es que en la mayoría de los casos, trátese del PAN, del PRI, del PRD, de cualquier partido que sea la autoridad, por lo general son omisos, y es el caso por ejemplo del Gobierno de Morelos, que ya no nada más fue omiso, ya fue terco, porque hay muchas demandas de muchos grupos, en muchas organizaciones no nada más de Antorcha, que han estado pendientes de estas y el Gobierno del Estado simplemente no aparece. Simplemente está empeñado en no resolver nada”.

Las demandas encabezadas en Morelos por la lideresa estatal Soledad Solís Córdova, se refieren a necesidades de salud, vivienda, obra pública o apoyos al campo, de miles de familias pobres; resaltan, por ejemplo, en educación, la clave oficial de la Escuela Preparatoria Ejército Libertador del Sur y la construcción de un albergue estudiantil para jóvenes de escasos recursos; en el caso de vivienda, solución a 400 familias que no tienen un hogar propio, y certeza jurídica para otras más; obra pública como puentes vehiculares en tres comunidades o electrificaciones; y para antorchistas campesinos, apoyos en fertilizantes o proyector productivos, pero a casi un año, no ha habido respuesta alguna a esas demandas.

“Ahorita en todo el país se están haciendo ruedas de prensa en todas las capitales de los estados para denunciar y para presionar al gobierno federal, para que este intervenga con el gobernador y este se sensibilice y cumpla con estas demandas”; junto con Meza Rivera, los integrantes del Comité Estatal Pilar Muñoz Márquez, Alan Rodríguez Flores y Diana Mendiola Rodríguez, refrendaron la solidaridad del Movimiento Antorchista de Chihuahua para con los antorchistas morelenses y su dirigente, e insistieron en que la única razón para que el gobierno de Graco Ramírez no resuelva ni responda, es por cerrazón e insensibilidad a las necesidades del pueblo, porque sólo basta con que lo diga para que se haga.

“Estas demandas las puede cumplir el gobernador así de rápido, con chasquear los dedos; con la mano en la cintura, si quisiera, pero no quiere”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---