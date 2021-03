Desastre económico

**La única fuerza capaz de sacar del atolladero a México es el pueblo educado y organizado y el instrumento para lograrlo nació hace 47 años y es el Movimiento Antorchista Nacional.

Por Brasil Acosta Peña, dirigente del Movimiento Antorchista en el Estado de México • 02 Marzo 2021

Estados / Estado de México

Cuando priva el fundamentalismo y no se estudia la realidad científicamente, y como resultado de dicho fundamentalismo y falta de cientificidad en el gobierno, se ejecutan acciones basadas en la improvisación y en la ocurrencia. Peor aún, si se cree tener una idea de solución a los problemas de la realidad mexicana basada en una falsa concepción de las causas profundas de esos problemas, entonces, se cometerán errores garrafales que harán, como cuenta la sabiduría popular, “más caro el caldo que las albóndigas”. Efectivamente, aquí se aplica el principio de la lógica formal en el sentido de que, si se parte de premisas falsas y se toman como verdaderas, el resultado del desarrollo de la demostración del problema será falso, nos llevará a un absurdo. Este método de comprobación se conoce como “reducción al absurdo”. Para poner un ejemplo sencillo, lo más sencillo que pueda ser, trataremos de demostrar que 0/0 (cero entre cero) no puede ser igual a uno o igual a cero. Veamos. En los números reales todo numero dividido por sí mismo da igual a uno, salvo una excepción. 3/3=1, 6/6=1, n/n=1, siempre que “n” no sea cero. ¿Por qué cero entre cero no puede ser igual a uno? Vamos a demostrar que no puede ser usando el método antes mencionado de la reducción al absurdo. Supongamos por un momento que sí, que 0/0=1, al partir de esta premisa podemos hacer el siguiente razonamiento. Todo número multiplicado por cero es igual a cero. Así 2x0=0 y 3x0=0, por lo tanto, 2x0=3x0. Ahora bien, usando un poquito de álgebra, el factor que está multiplicando del lado izquierdo de la ecuación, pasa del lado derecho con su operación inversa, en este caso, dividiendo. Por tanto, 2=3x(0/0). Sin embargo, recordemos que dijimos como supuesto inicial que 0/0=1, por tanto, sustituimos en la pasada igualdad ese resultado y tenemos que 2=3x1 lo cual implica que 2=3 (¡) absurdo. Eso no puede ser, de lo cual se deduce que la premisa de la que partimos era falsa y por lo tanto 0/0 NO es igual a uno.

Pues así, el desastroso gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” parte de una premisa falsa al decir que los problemas de la pobreza en México provienen de la corrupción. Como esa premisa es falsa de entrada, igual que en el ejemplo anterior, entonces, combatir la corrupción para resolver los problemas de pobreza en México es un grave error, pues la corrupción, como hemos dicho en más de una ocasión, no es causa, sino consecuencia del modelo económico, por tanto, lo que debe cambiar es el modelo económico. Como la realidad se impone sobre el fundamentalismo mental de los gobernantes, resulta que hoy hay más pobres que en el llamado “modelo neoliberal”, por tanto, la fórmula para combatir la pobreza no está funcionando con base en las premisas de la transformación de cuarta.

Tal es así, que lo que sí está pasando es que los pobres son los que están cargando sobre sus hombros con los errores de estos fundamentalistas morenistas, pues las torpes decisiones de este desastroso gobierno han llevado al pueblo a más desempleo, a más miseria y menos esperanza de una vida mejor. Veamos un par de ejemplos.

La cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco fue un grave error y se dijo que se canceló porque se trataba de un monumento a la corrupción; no obstante, el propio Javier Jiménez Espriú, entonces, secretario de comunicaciones y transportes, después de una incisiva investigación, con ganas de encontrar la corrupción en los contratos, resulta que no encontró evidencia de corrupción, por lo tanto, se le cayó el teatrito a este desastroso gobierno. Ahora, gracias a esos caprichos, los mexicanos vamos a tener que pagar 331 mil 996 millones de pesos, es decir, 231% más respecto al costo inicial según la Auditoría Superior de la Federación. Pero eso no es todo, el costo podría subir debido a que falta considerar pagos pendientes como los que tienen que ver con la liquidación de bonos para financiar el proyecto, algunas comisiones e intereses. Ese es el retrato del fundamentalismo morenista y que muestran que son expertos en destruir y muy malos en construir. ¿Por qué canceló Morena el aeropuerto de Texcoco que ya llevaba un 30% de avance? Porque no fue su idea, porque fue idea del gobierno anterior y creyeron que cancelándolo tendrían una idea superior, pero no es así. Ahora los mexicanos debemos pagar por los desastres del Gobierno morenista tres veces más de lo que se dijo y no solo eso, sino que también hay que pagar el aeropuerto de Santa Lucía que será más caro que el de Texcoco, pues mientras Santa Lucía costará 172 mil millones de pesos, el de Texcoco implicaría 168 mil millones de pesos. Ése es el retrato de un gobierno desastroso que, debido a su error de concepción de los problemas de la realidad, los mexicanos más pobres deberán pagar por sus malas decisiones y nos llevará a un mayor nivel de pobreza. Lejos de resolver los problemas a favor de los pobres, se está agravando su situación con este desastroso gobierno.

Si se trata de combatir la corrupción, no se ve que lo hagan en serio y en sus propias filas pues la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en los contratos de Dos Bocas por 79 millones de pesos. Pero en el primer año del desastroso gobierno de Morena se detectaron irregularidades por 67 mil millones de pesos. ¿Así combate Morena a la corrupción?

Como resultado de estas absurdas decisiones y otras como la de querer regresar al uso del carbón o combustóleo para generar energía, cuando la tendencia mundial y la agenda 20-30 llaman al uso de las energías limpias; así como la cancelación de proyectos de inversión como el de la cervecera Constellation-Brands, han generado una gran incertidumbre que ya se comienza a notar con la fuga de capitales. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, señaló que la salida de capitales representaba un riesgo para la inflación. Pues en las últimas 3 semanas (ojo, semanas) anunció el Banco de México una fuga por más de 30 mil millones de pesos; sin embargo, en el último año se han ido 300 mil millones de pesos de capitales que antes daban soporte a la economía y, como quiera, la posibilidad de generar empleos. Sin estos capitales, la situación económica se vuelve más desastrosa.

Como hemos dicho una y otra vez, la única fuerza capaz de sacar del atolladero a México es el pueblo educado y organizado y el instrumento para lograrlo nació hace 47 años y es el Movimiento Antorchista Nacional. Sirva este desastre económico para concientizar al pueblo de México y llamarlo a que sume sus fuerzas en el gran Movimiento Antorchista, para que juntos hagamos de esta patria una más justa, más equitativa y mejor.

