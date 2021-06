Denuncian ataques desestabilizadores de Morena contra gobierno de Chimalhuacán

Comunicado dirigido a la población de Chimalhuacán. A la opinión pública nacional.

A la población de Chimalhuacán:

Luego de los diferentes acontecimientos ocurridos en el municipio, los cuales dañan la paz social e integridad física de los vecinos de Chimalhuacán, denunciamos públicamente la política de desestabilización que viene orquestando el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) contra la administración del Gobierno Municipal y contra el Movimiento Antorchista.

El día miércoles 23 de junio la policía municipal de Chicoloapan informó de una riña entre trabajadores de empresas de GAS LP (COMBUGAS, GASOMATICO, GAS ENERGÍA, GAS REGIO) pertenecientes al municipio de Texcoco. Los hechos violentos se registraron en calle Camino Viejo a Chimalhuacán y Hacienda Piedras Negras, en la colonia El Vergel, en el municipio vecino de Chicoloapan, la disputa se originó en un predio de 80 x 100 metros cuadrados donde se construye una gasera a cargo del Ing. Jesús Cervantes Cruz, quien apoyado por un grupo de aproximadamente 30 personas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) fueron forzados a enfrentarse a otro grupo de más de 100 personas de la Confederación de Trabajadores México (CTM) y del Sindicato de Trabajadores de la Republica ASTRAC Sección 149, estos últimos, con lujo de violencia arremetieron y retiraron del lugar al grupo de agremiados a la CROC. Como resultado de las agresiones tres personas resultaron lesionadas de gravedad, así como dos vehículos tipo pipa fueron vandalizados, además de que el grupo conformado por miembros de la CTM y ASTRAC se apoderaron violentamente del predio y ahora se ostentan como los encargados de dicha construcción.

Minutos después de los lamentables sucesos, el mismo grupo de la CTM y ASTRAC se trasladó a la avenida Arca de Noé en el municipio de Chimalhuacán para agredir verbal y físicamente a personas que transitaban en la vialidad, también ahí provocaron una riña con operadores del transporte de los conocidos mototaxis de la empresa Siglo XXI, de la cual es representante el señor Arturo Salinas, hay que destacar este dato, pues la base de mototaxis mencionada no pertenece, ni esta afiliada al Movimiento Antorchista, ningún antorchista estuvo involucrado en las agresiones, es importante aclarar que son calumnias viles de MORENA y de sus grupos afines quienes pretenden desestabilizar la paz social de municipio.

En la misma jornada, los agremiados de la CTM y ASTRAC afectaron a miles de chimalhuacanos por el cierre de más de cinco horas en avenida Del Peñón, la vialidad más importante del municipio en su cruce con avenida de Los Patos. De manera violenta el grupo de agresores atravesaron pipas de gas y bloquearon la operación del Sistema de Transporte Mexibús, causaron terror entre la población, todo con el objeto de controlar el mercado de venta de GAS LP. El causante y principal instigador de lo ocurrido este 23 de junio es el morenista Mario Miguel López, conocido entre la población por ser incitador a la violencia.

Ante tales embustes, exigimos que paren las mentiras y principalmente las agresiones a la población, reiteramos que en los eventos de violencia no participó ningún miembro del Movimiento Antorchista y, si alguno está involucrado, que se actúe conforme a derecho y le caiga todo el peso de la ley. El Gobierno del Proyecto Nuevo Chimalhuacán NO protege a maleantes y Antorcha NO acepta en sus filas a golpeadores.

Enfatizamos, es clara la consigna de MORENA de buscar a toda costa causar problemas, exigimos a MORENA pare a sus golpeadores, porque con esta acción demuestra que clase de gobierno le espera al pueblo de Chimalhuacán.

Exigimos a las autoridades del Estado y de la República paren la ola de violencia que se avecina contra la población de Chimalhuacán y responsabilizamos de cualquier agresión a los operadores políticos de MORENA.

Alto a las calumnias y agresiones

A T E N T A M E N T E

Cabildo afín al Proyecto Nuevo Chimalhuacán